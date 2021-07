La Juventus vuole sfoltire la rosa dagli esuberi per cercare di abbassare il monte stipendi e liberare il tecnico Massimiliano Allegri da quei giocatori che sono ormai fuori dal progetto. Tra questi c'è sicuramente l'attaccante croato, Marko Pjaca, tornato dal prestito al Genoa dopo l'ennesima annata non proprio convincente. Per questo motivo si vocifera di una nuova partenza a titolo temporaneo, magari restando sempre a Torino, sulla sponda granata visto che il nuovo allenatore Ivan Juric ha chiesto un giocatore che possa dare imprevedibilità sul fronte offensivo.

Il Torino sarebbe su Pjaca

Uno dei giocatori che lascerà sicuramente la Juventus in questa sessione estiva di Calciomercato è Marko Pjaca. La sua avventura in bianconero è stata condizionata da diversi infortuni gravi e da un rendimento al di sotto delle aspettative. Per questo motivo i bianconeri lo hanno ceduto in prestito in questi anni. La Juve lo ha acquistato nell'estate del 2016 dalla Dinamo Zagabria per 25 milioni di euro, per poi cederlo a titolo temporaneo allo Schalke 04, alla Fiorentina, all'Anderlecht e, in ultimo al Genoa. Con la maglia dei rossoblu il classe 1995 ha trovato continuità dal punto di vista fisico, avendo giocato trentacinque partite in campionato, pur non partendo sempre da titolare, ma ha messo a segno soltanto tre reti e collezionato due assist.

Nonostante ciò non mancano gli estimatori e su di lui avrebbe messo gli occhi il Torino. I granata sono alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato data l'incertezza sulla permanenza di Andrea Belotti e per dare maggiore imprevedibilità allo scacchiere tattico di Ivan Juric. Il club granata, inoltre, avrebbe superato la concorrenza proprio dell'Hellas Verona, l'altro club che aveva mostrato interesse sul suo conto.

La società di Urbano Cairo ha avuto già dei contatti con i bianconeri.

La possibile trattativa

Juventus e Torino starebbero trattando la possibile cessione di Marko Pjaca ai granata. L'attaccante croato avrebbe già dato il benestare al trasferimento restando in città. L'affare potrebbe andare in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma non sono esclude sorprese dato che i bianconeri sperano sempre di poterlo cedere a titolo definitivo.

La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro, una cifra che il Toro potrebbe investire solo attraverso la cessione di un altro giocatore nel reparto avanzato. Occhio sempre a Andrea Belotti, che ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e senza il rinnovo si rischia di perderlo a parametro zero. Anche la Juve potrebbe chiedere informazioni sul Gallo essendo alla ricerca di un attaccante per alternarsi con Alvaro Morata.