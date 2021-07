Il calciomercato del Milan non accenna a fermarsi con i rossoneri che starebbero per chiudere l'acquisto di Olivier Giroud dal Chelsea. La dirigenza rossonera si concentrerà ora sugli esuberi della rosa, le cui cessioni potrebbero portare nelle casse societarie oltre 30 milioni di euro. I principali candidati a lasciare la squadra allenata da Stefano Pioli sono Mattia Caldara e Andrea Conti, ma anche Petter Hauge, Tommaso Pobega e Samu Castillejo potrebbero salutare la compagine rossonera in estate.

Calciomercato Milan, rossoneri al lavoro per cedere gli esuberi

I rossoneri hanno diversi giocatori che non rientrano assolutamente nei piani del club e quindi potrebbero lasciare questa estate. Facendo il punto della situazione, secondo quanto riportato da un'importante fonte di mercato, i rossoneri potrebbero incassare più di 30 milioni di euro dalle vendite. I principali indiziati sono Mattia Caldara e Andrea Conti. Il Milan vuole valutare il primo nel precampionato ma c'è interesse dall'estero, mentre il secondo dovrebbe partire poichè interessa molto a diversi club di Serie A. Per quanto riguarda il reperimento di fondi, invece, le somme importanti potrebbero arrivare dalle cessioni di Jens Petter Hauge, Tommaso Pobega e Samu Castillejo.

Tutti e tre potrebbero partire quest'estate se dovesse arrivare l'offerta giusta. Pobega sembra essere a un passo dall'Atalanta e il suo prezzo è di 15 milioni di euro, mentre Hauge ha destato interesse in Germania. Il norvegese potrebbe partire per 12 milioni di euro dopo solo un anno al club. Per quanto riguarda Castillejo, il prezzo è sconosciuto, ma si suppone che il Milan potrebbe ottenere circa 5 milioni di euro dalla sua potenziale cessione quest'estate.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Calciomercato Milan, molto vicino il vice Hernandez

Le prossime ore potrebbero essere fondamentali per chiudere la trattativa con il Monaco per il terzino sinistro Fodé Ballo-Touré, individuato come l'alternativa ideale a Theo Hernandez. La dirigenza rossonera nutre un certo ottimismo sull'esito di un'operazione in quanto il Monaco ha già cercato un suo sostituto.

Il Milan sarebbe molto vicino all'acquisto perchè nelle prossime ore a Montecarlo dovrebbe arrivare Ismail Jakobs dell'FC Koln per sostituire Ballo-Toure. La trattativa con i monegaschi per il cartellino di Ballo-Touré dovrebbe essere impostata su un prestito con opzione di riscatto. Le parti stanno negoziando per concordare l'importo che sarà incluso nell'operazione, che il Monaco vorrebbe essere di 8 milioni di euro, mentre Maldini e Massara sperano di poter concordare l'affare sulla base di 6 milioni di euro.