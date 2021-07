Uno dei grandi protagonisti dell'Inter che ha vinto lo scudetto a distanza di undici anni dall'ultima volta è stato sicuramente Romelu Lukaku. Big Rom ha trascinato i nerazzurri sul tetto d'Italia a suon di gol e assist e ora si gode le meritate vacanze dopo essere stato eliminato con la propria Nazionale dall'Italia ai quarti di finale degli Europei. Le sue prestazioni, però, non sono passate inosservate visto che su di lui hanno messo gli occhi due top club inglesi ed europei, essendo finaliste di Champions League, il Chelsea e il Manchester City.

La volontà del club meneghino, però, è quella di non privarsene dopo aver già ceduto un big, Achraf Hakimi al Paris Saint Germain per 72 milioni di euro, bonus inclusi.

Chelsea e Manchester City

La crescita di Romelu Lukaku negli ultimi due anni è stata esponenziale, sin dal suo arrivo all'Inter. Tanti meriti vanno anche al tecnico leccese, Antonio Conte, che lo ha voluto fortemente a Milano nell'estate del 2019, portando il club meneghino a investire 75 milioni di euro per il suo cartellino per acquistarlo dal Manchester United. I suoi progressi sono stati notevoli non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista della leadership.

Nell'ultima stagione il centravanti belga ha messo a segno ben ventiquattro reti e collezionato undici assist in trentasei partite di campionato, a fronte di due reti messe a segno in Coppa Italia e quattro gol realizzati in Champions League.

Numeri e prestazioni che non potevano passare inosservati e che hanno attirato l'attenzione di Chelsea e Manchester City. Le due finaliste della massima competizione europea sono in cerca di un rinforzo di livello al centro dell'attacco visto che Werner non convince e Sergio Aguero è andato via a parametro zero. Big Rom è l'uomo ideale per Tuchel e Pep Guardiola ma bisognerà fare i conti con la volontà dell'Inter.

La risposta dell'Inter

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l'Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di Romelu Lukaku, soprattutto dopo aver già sacrificato un big sul mercato, Achraf Hakimi. Le sirene di mercato provenienti dall'Inghilterra non scalfiscono i nerazzurri e il centravanti belga, blindato da un contratto fino a giugno 2024 a 7,5 milioni di euro a stagione.

Lo stesso attaccante ha più volte ribadito la volontà di restare a Milano, anche se in un mercato condizionato dalle perdite della pandemia mai dire mai. E chissà se Chelsea o Manchester City dovessero mettere sul piatto oltre 100 milioni di euro, le certezze del club meneghino di non privarsene resterebbero intatte o si prenderebbe in considerazione una ipotetica cessione.