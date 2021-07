Nei prossimi giorni la Juventus farà chiarezza sul futuro di Cristiano Ronaldo e di Paulo Dybala.

Le indicazioni sembrano essere tracciate visto che, come ha confermato Federico Cherubini, CR7 non ha mandato nessun segnale di addio. In settimana, però, è atteso Jorge Mendes in Italia e dovrebbe avere un contatto con il club bianconero per sciogliere definitivamente le proprie riserve. Anche se comunque la strada sembra tracciata: Cristiano Ronaldo dovrebbe restare a Torino per un'altra stagione.

Mentre per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala ds capirà qualcosa in più a metà luglio.

Infatti, stando a quanto afferma TuttoJuve, l'argentino tra il 13 o il 14 luglio dovrebbe parlare con la società per definire la sua situazione.

Dybala atteso a Torino l'11 luglio

Paulo Dybala in questi giorni si trova a Miami e si sta godendo gli ultimi gironi di vacanza. Infatti, il numero 10 juventino è atteso a Torino per domenica 11 luglio. Dybala anticiperà di qualche giorno il suo rientro nel capoluogo piemontese per esser pronto per il raduno del 14 luglio. Prima di tornare alla Continassa il giocatore dovrebbe avere un contatto con la Juventus per parlare del suo rinnovo di contratto.

In ogni caso, l'argentino è già carico in vista della nuova stagione, visto che si sta allenando con grande intensità nonostante sia ancora in vacanza.

Dybala, su Instagram, ha postato diversi video che lo ritraggono mentre si allena duramente.

Ronaldo verso la permanenza

Nell'ultimo mese si è parlato molto del futuro di Cristiano Ronaldo. CR7 è stato accostato al Real Madrid, al Manchester United e al Paris Saint Germain, ma alla fine non ci sarebbe stato niente di concreto.

Per questo motivo, il portoghese avrebbe deciso di rimanere alla Juventus per un'altra stagione e addirittura si starebbe parlando di un suo possibile rinnovo di contratto con la Vecchia Signora di un anno, ossia fino al 2023. Dunque, salvo clamorose sorprese, dopo le vacanze Cristiano Ronaldo tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese non avrà a disposizione da subito CR7, visto che il 14 luglio al JTC si presenteranno solo i giocatori che non sono stati in nazionale per gli Europei o in Coppa America. Alla Continassa si vedranno quindi i vari Dybala, McKennie, Arthur, Pinsoglio e Frabotta, oltre che i calciatori rientrati dai prestiti come Perin, Rugani, De Sciglio e Luca Pellegrini.

Pjanic vorrebbe tornare a Torino

La Juventus, in queste settimane, chiarirà definitivamente le posizioni di Paulo Dybala e di Cristiano Ronaldo. Dopodiché la società si concentrerà sull'acquisto di nuovi giocatori anche se non si faranno spese folli. In entrata circola anche il nome di Miralem Pjanic che potrebbe liberarsi a costo zero dal Barcellona.

Secondo alcune indiscrezioni, il bosniaco vorrebbe fortemente tornare alla Juventus per lavorare di nuovo con Massimiliano Allegri.