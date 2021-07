La Juventus ha fatto chiarezza sul futuro di Cristiano Ronaldo. Infatti, Federico Cherubini ha confermato che non sono arrivati segnali di addio da parte di CR7. Dunque, dopo le vacanze il portoghese tornerà alla Continassa per riprendere gli allenamenti. L'altro nodo da sciogliere per l'attacco della Juventus è quello legato al futuro di Paulo Dybala. Il numero 10 juventino è in trattativa per il rinnovo di contratto. Ma Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha deciso di svelare quale sarà la coppia di attaccanti titolari della Vecchia Signora nella stagione 2021/2022: "La coppia di attacco di Massimiliano Allegri per la prossima stagione sarà formata da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala", ha scritto l'ex dg su Twitter.

La Juventus riparte dai suoi attaccanti

La Juventus, nella prossima stagione, non dovrebbe stravolgere il suo reparto offensivo. Infatti, i bianconeri ripartiranno da Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Lo spagnolo è certo di una permanenza a Torino visto che è stato ufficialmente prolungato il prestito di un ulteriore anno dall'Atletico Madrid. Anche Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala vanno verso una conferma e dunque non dovrebbero esserci particolari stravolgimenti. Ma Federico Cherubini potrebbe comunque intervenire per regalare una quarta punta a Massimiliano Allegri.

Infatti, la Juventus dovrebbe mettersi alla ricerca di un attaccante che possa alternarsi proprio con Alvaro Morata. Il tecnico livornese comunque non avrà grandi problemi a fare ruotare i suoi attaccanti visto che li conosce molto bene avendoli già allenati nella sua precedente avventura alla Juventus.

Si cerca un centrocampista

Massimiliano Allegri, come ha spiegato Federico Cherubini, è molto soddisfatto della rosa che ha a disposizione e cercherà di rivitalizzare quei giocatori che nella passata stagione non hanno reso al meglio. Dunque, il tecnico livornese è pronto a ripartire dalla rosa che ha già a disposizione anche se spera in un regalo a centrocampo da parte della società.

Il primo obbiettivo della Juventus sembra essere Manuel Locatelli. Ma arrivare al centrocampista classe 98 non sarà semplicissimo perché le richieste del Sassuolo sono elevate e in più c'è grande concorrenza. La Juventus, dal canto suo, non può fare troppe follie perciò Cherubini dovrà essere abile a trovare la formula giusta per provare a scardinare il muro dei 40 milioni erto dal club neroverde. I bianconeri, però, potranno contare sulla volontà dello stesso Locatelli che vorrebbe rimanere in Italia e soprattutto vorrebbe avere la possibilità di giocare la Champions League. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione.