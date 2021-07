Il Milan è chiamato a muoversi pesantemente in entrata per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli per la prossima stagione e per confermarsi ad alti livelli. I rossoneri, infatti, hanno perso sia Gianluigi Donnarumma che Hakan Calhanoglu, due elementi essenziali per raggiungere il secondo posto nell'ultima annata, a parametro zero, essendosi accasatosi rispettivamente al Paris Saint Germain e all'Inter. E se in porta è stato già trovato il sostituto con l'ingaggio di Mike Maignan dal Lille, lo stesso non si può dire sulla trequarti.

Per questo motivo, in queste ore, sarebbe tornato di moda il nome di Josip Ilicic.

Il Milan sarebbe tornato su Ilicic

Uno dei nomi accostati al Milan in questi mesi è stato quello di Josip Ilicic. Lo sloveno sembrava vicino ai rossoneri già a gennaio, quando l'Atalanta era sul punto di cederlo insieme al Papu Gomez. Poi tutto è rientrato, il giocatore è rimasto a Bergamo ma adesso sembra tutt'altro che certo della permanenza. Maldini sarebbe tornato a pensare a lui come rinforzo sulla trequarti per sostituire Hakan Calhanoglu, pur avendo caratteristiche più offensive. Inoltre, il giocatore rappresenterebbe un vero e proprio jolly tattico a disposizione di Stefano Pioli, essendo in grado di giocare, all'occorrenza, anche al centro dell'attacco come falso nueve o largo a destra nei tre trequartisti.

Il classe 1988 cerca il riscatto dopo un'annata abbastanza altalenante, in cui spesso è stato relegato in panchina da Gasperini, soprattutto da febbraio in poi. Score tutt'altro che negativo, però, per Ilicic che ha messo a segno sei reti e collezionato nove assist in ventotto partite di campionato, a fronte di una rete realizzata in sei partite di Champions League.

Numeri che farebbero comodo alla squadra rossonera, in cerca proprio di quel giocatore che alzi ulteriormente il tasso tecnico e bravo nel dribbling.

Possibile scambio con l'Atalanta

I rapporti tra Milan e Atalanta sono ottimi e le due società già da qualche giorno hanno intensificato i contatti. Al centro dei discorsi non soltanto il futuro di Josip Ilicic.

I due club, infatti, starebbero pensando anche ad intavolare uno scambio che veda coinvolto il giovane centrocampista classe 1999, Tommaso Pobega, tornato in rossonero dopo l'ottima annata disputata in prestito allo Spezia. Le valutazioni dei due calciatori sono molto simili, intorno ai 10 milioni di euro, e questa operazione permetterebbe ad entrambe le società di realizzare una plusvalenza notevole. Qualche perplessità è legata solo alla notevole differenza di età dei due giocatori, anche se la necessità di prendere un trequartista di livello potrebbe convincere il Milan a mandare in porto questo affare.