L'intervento a cui è stato sottoposto Arthur Melo porta la Juventus ad acquistare uno se non due centrocampisti. Il preferito sembra essere Manuel Locatelli . Il secondo incontro fra Sassuolo e società bianconera non avrebbe però portato ad un'intesa sul prezzo di mercato del giocatore. Gli emiliani lo valutano circa 40 milioni di euro, i bianconeri invece circa 30 milioni di euro. La Juventus starebbe lavorando anche ad altri profili per la mediana. Piace Renato Sanches, protagonista all'Europeo con la nazionale del Portogallo.

Potrebbe quindi saltare circa tre partite del girone di Champions League . Per questo, come scrive La Gazzetta dello Sport, non è da scartare la possibilità che la società bianconera decida di non iscriverlo nella lista dei giocatori che parteciperanno alla massima competizione europea. Se la Juventus si qualificherà agli ottavi di finale, ci sarà la possibilità di reinserirlo nella lista a gennaio.

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili (i "Cookie") come specificato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi, e misurarne le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie I) clicca su “Accetta”, oppure II) prosegui la navigazione su questa pagina. Per ottenere maggiori informazioni, negare il tuo consenso in tutto o in parte, o modificare in ogni momento le tue scelte precedenti, clicca su "Modifica".