Massimiliano Allegri ha bisogno di un regista per dare il via alla sua seconda avventura sulla panchina della Juventus. In un mercato come quello attuale, in cui quasi tutti i club cercano delle soluzioni low-cost per evitare di appesantire ulteriormente le proprie situazioni debitorie, in casa bianconera si starebbe continuando a pensare al "cavallo di ritorno" Miralem Pjanic, attualmente al Barcellona.

Il centrocampista bosniaco è arrivato in Catalogna l'anno scorso in seguito a uno scambio tra Juventus e Barcellona che ha portato a Torino Arthur Melo.

E ora Pjanic potrebbe fare il suo ritorno nella Torino bianconera con una formula simile che questa volta coinvolgerebbe Aaron Ramsey. Questa sarebbe l'idea del club di Agnelli che, però, sarebbe ostacolata da qualche riluttanza da parte del Barça.

Scambio Pjanic-Ramsey: il Barcellona frena per lo stipendio del gallese

L'infortunio occorso in questi giorni ad Arthur (che lo costringerà a restare lontano dai campi di gioco almeno per tre mesi) ha messo un pochino in agitazione l'ambiente Juventus. Infatti la società bianconera era già alla ricerca di un nuovo centrocampista (si continua a parlare di Manuel Locatelli del Sassuolo), ma a questo punto ci vorranno almeno due volti nuovi in mediana per evitare di ritrovarsi con un reparto scoperto quantitativamente.

L'obiettivo di Allegri è quello di avere un regista puro che sia capace di dettare i ritmi di gioco in mezzo al campo, un elemento di cui la Juventus 2020-2021 targata Andrea Pirlo ha sofferto la mancanza. Il tecnico toscano sarebbe ben lieto di riabbracciare Pjanic che è stato una delle colonne portanti dei successi ottenuti nella sua prima avventura juventina, quella che gli ha permesso di vincere cinque scudetti consecutivi.

Pjanic, da quando la scorsa estate è arrivato al Barcellona, non è mai riuscito ad integrarsi pienamente nella squadra blaugrana. Non a caso, l'allenatore Koeman gli ha tolto ben presto il posto da titolare, relegandolo in panchina come riserva di lusso. Per questo motivo, la compagine catalana sarebbe disposta a lasciar partire l'ex romanista, e potrebbe anche concedergli una buonuscita pur di facilitare il suo addio.

L'idea della Juventus sarebbe quella di intavolare uno scambio che porterebbe Ramsey al Camp Nou e Pjanic (nuovamente) alla Continassa. Da Barcellona però non sarebbero così convinti di questa eventualità. Il problema sarebbe legato all'ingaggio del nazionale gallese, che attualmente guadagna 7 milioni di euro (più bonus) all'anno.

Il presidente blaugrana Laporta, tenendo conto della situazione debitoria del Barça, non sarebbe disposto ad accollarsi un altro stipendio così alto. Ad ogni modo, le due parti ne starebbero parlando per trovare una soluzione che soddisfi entrambe e, ovviamente, anche i calciatori.