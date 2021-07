La Juventus è pronta a tornare a lavorare in vista della stagione 2021-2022. La rosa bianconera proverà a riscattarsi dopo un'annata calcistica deludente in Champions League e in campionato. L'ingaggio di Massimiliano Allegri da questo punto di vista è una garanzia ed è probabile che la squadra possa ritornare competitiva per vincere. Rispetto alla scorsa stagione è cambiato anche il direttore sportivo, infatti la Juventus si è affidata a Federico Cherubini al posto di Fabio Paratici, diventato nuovo direttore generale del Tottenham. Proprio il nuovo dirigente bianconero deve lavorare non solo sul mercato ma anche sul rinnovo contrattuale di alcuni giocatori in scadenza.

Una delle situazioni più difficili da gestire è quella di Federico Bernardeschi. Il centrocampista campione d'Europa con la Nazionale italiana va in scadenza a giugno 2022, c'è quindi il rischio che possa lasciare la società bianconera a parametro zero alla fine della prossima stagione.

Bernardeschi potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero

Da parte di Federico Bernardeschi ci sarebbe la volontà di rinnovare il contratto e quindi di rimanere alla Juventus. D'altronde il centrocampista ha avuto le sue migliori stagioni in bianconero proprio nella prima esperienza professionale di Allegri da tecnico della Juventus. La società però vorrebbe cederlo, anche perché Bernardeschi è uno dei giocatori che maggiormente guadagna della rosa bianconera con i suoi quattro milioni di euro a stagione.

Non è un caso che si parli di un suo possibile trasferimento alla Roma o alla Lazio, in quest'ultimo caso come contropartita tecnica per l'acquisto di Luis Alberto. Bernardeschi però potrebbe rimanere in bianconero e provare a dimostrare il suo valore in questa stagione, così da cercare di conquistare il rinnovo di contratto e quindi la permanenza alla Juventus.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La situazione contrattuale dei giocatori in scadenza

La Juventus sta lavorando anche ad altre situazioni contrattuali da risolvere nell'immediato a causa dell'imminente scadenza. Due però in particolar modo sembrerebbero già sistemate. Ci si riferisce al contratto di Giorgio Chiellini e a quello di Juan Cuadrado. Il capitano nei prossimi giorni dovrebbe rinnovare per una stagione con opzione per la successiva.

Per quanto riguarda il colombiano dovrebbe prolungare il suo contratto in scadenza a giugno 2022 per un'altra stagione. Cristiano Ronaldo potrebbe invece rimanere fino a giugno 2022 e lasciare poi a parametro zero la Juventus. Arrivano invece notizie importanti sul fronte del prolungamento dell'intesa contrattuale di Paulo Dybala. L'argentino potrebbe incontrare la società bianconera nei prossimi giorni e firmare fino a giugno 2025. Possibile ingaggio da 10 milioni di euro più bonus per il giocatore.