La Juventus in queste ultime settimane ha dimostrato di voler investire molto sui giovani. Sono arrivati infatti rinforzi importanti per la Primavera bianconera, giocatori che potrebbero gradualmente ritornare utili anche per l'under 23. Ci si riferisce in particolar modo a Muhamerovic, Citi, Solberg, Boende, Hujsen, Vinarcick e Bandolo. Tutti giocatori che vanno dal 2003 al 2005, a questi bisogna aggiungere un ulteriore acquisto recente. Si tratta di Nicolò Cudrig, punta classe 2002 che arriva a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Milano.

Il giovane, infatti, dopo essere cresciuto nell'Udinese sia era trasferito nella società francese, giocando nella seconda squadra del Monaco. Un prestito in Belgio al Cercle Bruges e poi il ritorno al Monaco. Alla fine però il giocatore ha deciso di lasciare a parametro zero i francesi e di accettare l'offerta della Juventus under 23, con la quale ha firmato un contratto fino a giugno 2023. Il giocatore non ha nascosto tutta la sua soddisfazione utilizzando i suoi social network.

Cudrig e il post su Instagram che ufficializza il suo trasferimento alla Juventus under 23

"Tanti sacrifici, tante rinunce, tanta forza mentale e forza di volontà, tanto lavoro e tanta passione…ho sempre creduto nel lavoro e grazie a questo , grazie alla continuità e alla voglia di migliorare se stessi ogni giorno…si possono raggiungere grandi obbiettivi".

Queste alcune delle dichiarazioni di Nicolò Cudrig in riferimento all'ufficializzazione del suo trasferimento alla Juventus under 23. Sempre nel post su Instagram, il giocatore ha ringraziato la sua famiglia per il fatto di averlo sostenuto nelle sue scelte ed ha sottolineato che darà il massimo perla maglia della Juventus.

Parole importanti accompagnate da una foto in cui espone la maglia della Juventus.

La carriera professionale di Nicolò Cudrig

Dopo essere cresciuto nell'Udinese, per Nicolò Cudrig arriva l'esperienza al Monaco, tre anni all'estero che gli permettono di crescere e di maturare molta esperienza. Ha giocato anche in prestito al Cercle Bruges.

La punta 19enne ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della nazionale italiana partendo dall'under 15, con cui ha giocato una partita. Sette quelle giocate nell'under 16 con un gol realizzato. 22 presenze e 9 gol nell'under 17 prima del passaggio all'under 18 con cui ha giocato tre partire segnando un gol. Attualmente è nazionale under 20 italiano ma non ancora disputato partite. Il giocatore spera che nell'under 23 possa essere un palcoscenico importante per continuare ad essere convocato dall'under 20. E magari in futuro diventare un giocatore della prima squadra della Juventus.