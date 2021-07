La Juventus nelle prossime settimane dovrà definire le trattative di mercato ed eventualmente cercare di concretizzarle. A 20 giorni dall'inizio del campionato il tecnico Massimiliano Allegri spera di avere quei rinforzi necessari ad incrementare il livello qualitativo del centrocampo. Servono infatti innesti sulla mediana, considerando che gli attuali centrocampisti a disposizione di Allegri non hanno fra le loro caratteristiche tecniche l'impostazione di gioco.

L'unico potrebbe essere Arthur Melo, ma il brasiliano dovrebbe rientrare fra tre mesi dopo l'intervento per una calcificazione ossea.

I nomi che piacciono alla società bianconera sono Manuel Locatelli e Miralem Pjanic. Il nazionale italiano sarebbe schierato come mezzala mentre il centrocampista attualmente al Barcellona mediano davanti alla difesa.

La trattativa con il Sassuolo per Manuel Locatelli però ancora non è definita. Ci sarebbe infatti distanza fra offerta della Juventus e richieste della società emiliana. A parlare dell'argomento è stato l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, che ha dichiarato: "Per la Juventus è più facile prendere Miralem Pjanic che Manuel Locatelli".

Possibili gli acquisti di Pjanic e Locatelli

Evidente il riferimento al fatto che il centrocampista del Barcellona potrebbe arrivare in prestito di due anni o anche a parametro zero.

Diverso invece il discorso riguardante Manuel Locatelli, con un evidente differenza fra offerta della Juventus e le richieste del Sassuolo. I bianconeri vorrebbero spendere circa 30 milioni di euro per il cartellino con una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Il Sassuolo vorrebbe 40 milioni di euro, anche perché ci sarebbero società che avrebbero già offerto quella somma agli emiliani.

Su tutte l'Arsenal, il giocatore però vuole la Juventus e si proverà a trovare un'intesa fra le due società. Per quanto riguarda Pjanic invece, anche qui potrebbe essere decisiva la scelta del giocatore. Il centrocampista del Barcellona vorrebbe alla Juventus, sarebbe un acquisto gradito anche da Allegri che cerca un giocatore abile nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte.

Le possibili cessioni della Juventus

La Juventus però al lavoro sul mercato anche per le cessioni. La società bianconera infatti deve alleggerire la rosa ma anche finanziare gli investimenti. Potrebbero essere ceduti Merih Demiral, Federico Bernardeschi e Aaron Ramsey. Il difensore potrebbe trasferirsi al Borussia Dortmund o all'Atalanta, la sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Anche il nazionale italiano potrebbe essere ceduto avendo il contratto in scadenza a giugno 2022. Il centrocampista gallese non sarebbe considerato utile al progetto sportivi bianconero e potrebbe trasferirsi in Inghilterra.