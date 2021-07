La Juventus è attesa da settimane importanti sul mercato. Si attendono novità su Manuel Locatelli e Miralem Pjanic, i giocatori che potrebbero arrivare per rinforzare il centrocampo. Inoltre dovrebbe arrivare una quarta punta da aggiungere ai vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. La società bianconera avrebbe già trovato un'intesa con Kaio Jorge, in scadenza di contratto nel dicembre del 2021 con il Santos. Il club piemontese proverà a trovare un accordo anche con la compagine brasiliana: in caso contrario, l'attaccante 19enne potrebbe trasferirsi a Torino nel gennaio del 2022 a parametro zero.

Non si esclude a priori che la Juventus possa andare anche su un difensore, qualora dovessero concretizzarsi le cessioni di Demiral e Rugani. In questi giorni si sta nuovamente parlando di Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan nel giugno del 2022. Sull'argomento è intervenuto il giornalista sportivo Fabrizio Biasin che, ospite di Calciomercato.it, ha confermato che ci sarebbero dei giocatori juventini che potrebbero rientrare in un ipotetico scambio con Romagnoli.

Il difensore Romagnoli potrebbe andare alla Juventus con la formula dello scambio

"Romagnoli? Piuttosto che tenere lì quella che è una riserva, magari lo scambi e devi trovare chi è disposto a fare la stessa cosa. In casa Juve c'è qualche giocatore disponibile per questa cosa, sennò l'alternativa è perderlo a zero".

Queste le dichiarazioni di Fabrizio Biasin in riferimento al difensore del Milan.

Secondo il giornalista potrebbe definirsi uno scambio di mercato con la Juventus. Fra i calciatori che potrebbero rientrare in questa soluzione ci sarebbe Federico Bernardeschi, anche lui in scadenza di contratto alla fine della prossima stagione.

Il nazionale italiano è atteso la settimana prossima alla Continassa dopo le vacanze estive post Europeo.

Probabilmente ci sarà un incontro fra il procuratore Mino Raiola e la Juventus per fare il punto della situazione sul futuro del centrocampista.

Il mercato della Juventus: potrebbero partire Demiral, Rugani e Ramsey

L'eventuale arrivo di Romagnoli potrebbe concretizzarsi qualora dovessero partire sia Demiral che Rugani. Per il primo si parla di un possibile trasferimento al Borussia Dortmund o all'Atalanta.

Per il toscano, invece, ci sarebbe l'interesse della Lazio di Maurizio Sarri, il quale ha già avuto modo di lavorare con Rugani ai tempi dell'Empoli.

Rimanendo in tema cessioni, si attendono novità anche su Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese potrebbe trasferirsi al Wolverhampton o al Tottenham. La sua valutazione di mercato è di circa 16 milioni.