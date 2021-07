La Juventus nei prossimi giorni concretizzerà i primi acquisti e le prime cessioni del calciomercato estivo. La società bianconera è stata quella meno attiva tra le big fino ad adesso, gli unici investimenti hanno riguardato il settore giovanile. Gran parte degli acquisti della Juventus però potrebbero essere finanziati dalle cessioni. Ad esempio si parla molto delle possibili partenze di Demiral e Rugani. Il primo piace al Borussia Dortmund e all'Atalanta, con la società bianconera che lo valuta circa 40 milioni di euro. Il difensore toscano invece interesserebbe a Maurizio Sarri, che ha già lavorato insieme al difensore all'Empoli.

Se si dovessero concretizzare entrambe le partenze, la Juventus potrebbe acquistare un nuovo difensore centrale. Allegri infatti vorrebbe almeno cinque difensori centrali considerando che Chiellini sarà gestito per evitare infortuni muscolari. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dal giornalista sportivo di Mediaset Claudio Raimondi, la Juventus sarebbe interessata al difensore del Milan Alessio Romagnoli.

Romagnoli possibile acquisto della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare Alessio Romagnoli. L'eventuale arrivo del difensore del Milan potrebbe concretizzarsi qualora dovessero partire Demiral e Rugani. Il giocatore rossonero va in scadenza a giugno 2022, di conseguenza potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso.

Inoltre sarebbe utile anche perché di piede sinistro e sarebbe quindi la prima alternativa a Giorgio Chiellini. Qualche mese fa si era parlato di un possibile scambio di mercato fra Romagnoli e Bernardeschi. Non è da scartare la possibilità che tale trattativa possa di nuovo essere considerata dalle due società. Di certo l'ingaggio da 4 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna il nazionale italiano non agevolerebbe il trasferimento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il mercato della Juventus

La Juventus sta lavorando anche per definire altre cessioni, non solo per alleggerire la rosa ma anche per finanziare il mercato. Abbiamo parlato delle possibili partenze di Demiral, Bernardeschi e Rugani, a questi potrebbero aggiungersi anche Frabotta e Ramsey. Il terzino potrebbe fare un'esperienza professionale in prestito nel campionato italiano.

Per quanto riguarda il centrocampista gallese, ci sarebbe l'interesse concreto di Wolverhampton e Tottenham. La sua valutazione di mercato è di circa 16 milioni di euro. La sua eventuale partenza agevolerebbe l'arrivo alla Juventus di Miralem Pjanic. Il centrocampista potrebbe lasciare il Barcellona a parametro zero. Potrebbe firmare un contratto di un anno più opzione per la stagione 2022-2023.