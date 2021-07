Il match degli ottavi di finale di Champions League della stagione 2020-2021 fra Juventus e Porto è ritornato di nuovo alla ribalta mediatica. Non tanto dal punto di vista sportivo (si qualificò ai quarti di finale la squadra portoghese), quanto per un episodio non di certo edificante che ha riguardato lo speaker della squadra portoghese. Fernando Saul, prima dell'andata degli ottavi di finale fra Juventus-Porto disputatasi allo stadio Dragao (il match si è concluso 2 a 1 per i portoghesi), aveva insultato Cristiano Ronaldo utilizzando i social network.

Una situazione evidentemente inaspettata se si considera che si tratta dello speaker ufficiale della squadra lusitana. Tale episodio però non è passato inosservato a tal punto che, notizia recente, Fernando Saul è stato multato. Dovrà pagare una sanzione di circa 1.400 euro. Di certo tale multa, seppur pesante dal punto di vista economico, è attutita dall'esito dei match di andata e ritorno, con il Porto che sorprendentemente si è qualificato ai quarti di finale di Champions League. Soddisfazione maggiore per Saul è che il Porto abbia sconfitto un certo Cristiano Ronaldo, cresciuto e diventato grande proprio con i rivali sportivi storici dello Sporting Lisbona.

"Ci siamo vendicati di Basilea (luogo della partita che finì 2-1 con le reti di Vignola e Boniek, ndr) contro i ladri italiani, ci siamo vendicati del m... Cristiano Ronaldo per quello che ha fatto allo stadio Dragao. Che razza orgogliosa, questo è il Porto.

Ora aspetto il video di Dolores (la madre di CR7, ndr) e degli altri ‘sdentati' della famiglia”. Parole evidentemente pesanti quelle di Fernando Saul riferite alla Juventus e a Cristiano Ronaldo risalenti a quattro mesi fa, quando lo speaker commentò così il successo del Porto allo stadio Dragao contro la Juventus. 2 a 1 il risultato finale d'andata degli ottavi di finale, che evidentemente ha suscitato una reazione decisa da parte di Fernando Saul.

Pesante è stata anche la sanzione considerando che lo speaker del Porto dovrà pagare una multa di 1430 euro.

Possibile una nuova sfida con il Porto in Champions League per la Juventus

La Juventus potrebbe di nuovo sfidare il Porto in Champions League la prossima stagione. Anche i portoghesi, infatti, si sono qualificati come seconda squadra del campionato lusitano, vinto dallo Sporting Lisbona. La società bianconera invece si è qualificata come quarta nel campionato italiano dopo una clamorosa rimonta nelle ultime giornate. Merito della vittoria contro il Bologna e del pareggio inaspettato del Napoli contro il Verona. Un solo punto per i campani evidentemente decisivo per i bianconeri.