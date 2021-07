La Juventus, come tutte le altre società, si sta guardando intorno per capire come muoversi soprattutto in uscita per fare cassa e avere un tesoretto a disposizione per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare i bianconeri è il centrale turco, Merih Demiral, che vuole giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto Torino l'anno scorso. Il suo futuro, comunque, potrebbe essere ancora in Italia visto che su di lui avrebbe messo gli occhi la Roma, in cerca di un rinforzo nel reparto arretrato da regalare al nuovo allenatore, José Mourinho.

Roma su Demiral

La Roma avrebbe messo gli occhi su Merih Demiral in vista di questa sessione di Calciomercato. Il centrale turco avrebbe manifestato alla Juventus la propria volontà di andare via, visto che a Torino rischia di disputare un'altra annata relegato in panchina. Il giocatore, infatti, è chiuso da De Ligt, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, senza tener conto del ritorno di Daniele Rugani dal prestito al Cagliari.

Alla luce di ciò, volendo giocare con più continuità, il suo addio è sempre più probabile. Nell'ultima stagione, d'altronde, Demiral ha giocato soltanto quindici partite di campionato e cinque in Champions League senza timbrare mai il cartellino e collezionando soltanto un assist.

La Roma, comunque, ha individuato in lui il rinforzo giusto per il reparto arretrato da regalare al nuovo tecnico, José Mourinho. Lo Special One, infatti, ha qualche perplessità su Chris Smalling, dato che lo ha già bocciato quando era sulla panchina del Manchester United, e vuole un difensore di affidamento da affiancare a Gianluca Mancini.

La possibile trattativa

I rapporti tra Juventus e Roma sono ottimi e questo potrebbe comunque facilitare la cessione di Merih Demiral ai giallorossi. A testimonianza di ciò c'è anche lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini di due anni fa, che fece sistemare i bilanci con due plusvalenze importanti. E lo stesso potrebbe accadere anche quest'anno, con i due club pronti ad imbastire una trattativa con uno scambio.

Ai bianconeri, infatti, piace sempre Edin Dzeko, vicino alla Juve già l'anno scorso. Oltre al centravanti bosniaco, però, servirebbe un conguaglio economico a favore dei bianconeri, a meno che la Roma non inserisca un'altra contropartita tecnica. Occhio in questo senso a Lorenzo Pellegrini, che ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e per questo motivo i giallorossi saranno costretti a prendere in considerazione una sua partenza senza il rinnovo di contratto. Inoltre, il centrocampista ha anche una clausola rescissoria da 30 milioni di euro pagabili in due rate.