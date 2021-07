Inizia a prendere forma la nuova Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico, prima di vedere arrivare le pedine giuste dal mercato, dopo aver guardato la rosa già a disposizione avrebbe scelto chi farà parte della sua prossima squadra. La lista inviata alla dirigenza non è lunghissima, gli incedibili sarebbero in totale sei e nessuno dovrebbe essere messo sul mercato, anche nel caso di offerte di altissimo livello.

Il livornese sa comunque che la situazione economica non è delle migliori, così nel suo elenco non figurerebbero Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Ovvio che l’allenatore vorrebbe averli a disposizione, ma in questi casi la decisione riguarda aspetti che esulano la questione tecnica. Il fenomeno portoghese ha un ingaggio altissimo, l’argentino non ha ancora rinnovato il contratto e rischia di partire a parametro zero, anche se la società sta lavorando per il rinnovo.

Allegri e la Juventus che verrà: fiducia in Szczesny

Le pedine su cui punta forte Allegri sarebbero in totale sei e la prima è il portiere. Il tecnico è pronto a confermare la fiducia e la maglia da titolare al polacco Szczesny. Davanti a lui la colonna della difesa dovrebbe essere de Ligt, talento giovanissimo su cui i bianconeri hanno investito 75 milioni di euro: il difensore centrale è il presente e il futuro.

In difesa conferma in arrivo anche per il brasiliano Danilo, elemento duttile che si potrà rivelare molto importante per il nuovo corso. Il mister di ritorno non è un allenatore dogmatico, cambia spesso modulo e la capacità del carioca di giocare sia da laterale che al centro della retroguardia tornerà sicuramente utile. Così come sarà al centro del progetto Juan Cuadrado per cui sarebbero già partiti i discorsi per il rinnovo.

L’attacco dei giovani di Allegri con Kulusevski

In attacco, detto dei fenomeni, saranno i giocatori più giovani ad essere al centro dell’attenzione. Nella lista degli incedibili ci sarebbe infatti Federico Chiesa, anche lui capace di cambiare ruolo e fascia senza problemi. La duttilità non sarà però l’unica cosa che gli chiederà Massimiliano Allegri, dopo un ottimo Europeo con la maglia azzurra, tornerà a Torino per ergersi a leader tecnico della squadra.

Non dovrebbe cambiare aria nemmeno Dejan Kulusevski. Allegri sembra essere convinto che la prossima possa essere la sua stagione. Giovanissimo e con grande talento, con Pirlo è andato a strappi, ora il livornese vorrebbe dargli continuità. Lo svedese, Chiesa, Szczesny, Danilo, Cuadrado e de Ligt, la nuova Juventus sarebbe pronta a ripartire da loro, ordine di Allegri.