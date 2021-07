La Juventus è attesa da un lavoro importante sul mercato, in particolar modo a centrocampo e nel settore avanzato. Negli ultimi giorni, però, si parla di diverse trattative di mercato che potrebbero riguardare anche la difesa. Ci sono infatti diversi giocatori che potrebbero lasciare per un motivo o per l'altro la società bianconera. Il principale indiziato a trasferirsi è Merih Demiral, che piace non solo in Inghilterra, ma anche in Germania. Qualche settimana fa si è parlato di una possibile offerta del Lipsia per il nazionale turco. Non è da scartare la possibilità che la società tedesca ne valuti una ulteriore, anche se il prezzo di mercato stabilito dalla Juventus è di circa 40 milioni di euro.

Oltre a Demiral potrebbe lasciare la società bianconera anche Radu Dragusin. Il giovane difensore potrebbe essere la contropartita tecnica per l'acquisto da parte della Juventus del centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli. L'inserimento del giocatore potrebbe portare la società bianconera a risparmiare circa 10 milioni di euro.

Rugani potrebbe sostituire Demiral

Qualora dovessero partire sia Demiral che Dragusin, la Juventus potrebbe decidere di fare fiducia come alternativa ai titolari a Daniele Rugani. Il toscano nel 2020-2021 ha giocato nella prima parte della stagione al Rennes, nella seconda al Cagliari. Potrebbe ritornare utile a Massimiliano Allegri, anche perché i due hanno già avuto modo di lavorare insieme nella prima esperienza professionale alla Juventus del tecnico toscano. Per quanto riguarda invece il ruolo di terzino sinistro, dovrebbe essere confermato Alex Sanro come titolare.

Si è parlato in questi giorni di un interesse concreto della società bianconera per Ramy Bensebaini. I 25 milioni di euro richiesti dal Borussia Moenchengladbach per il cartellino del nazionale algerino non agevolerebbero però una trattativa di mercato. Più probabile la conferma di Alex Sandro e quella di Luca Pellegrini come alternativa al brasiliano.

Potrebbe infatti essere ceduto Gianluca Frabotta, che piace al Genoa e all'Atalanta. Il terzino potrebbe garantire una somma importante da investire sul mercato.

Allegri potrebbe dare fiducia a Pellegrini

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri potrebbe quindi dare fiducia a Luca Pellegrini, che nelle ultime due stagioni è stato condizionato da diversi infortuni.

Prima al Cagliari, poi al Genoa, non è riuscito a giocare con continuità. L'allenatore toscano proverà a valorizzarlo, anche perché nutre molta fiducia nel giovane terzino che ha già fatto parte della nazionale italiana prima di avere diversi infortuni muscolari.