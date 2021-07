La Juventus, dopo l'ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico, è considerata da gran parte degli addetti ai lavori come la favorita per la vittoria del campionato. Indipendentemente dal mercato che porterà avanti la società bianconera, la presenza del tecnico toscano è considerata da molti come un valore aggiunto importante. Anche perché la rosa bianconera vanta giocatori di qualità importante. Probabilmente il centrocampo ha bisogno di maggior qualità, non è un caso che la Juventus stia trattando con il Sassuolo l'acquisto di Manuel Locatelli.

Del ritorno di Massimiliano Allegri ha parlato anche l'ex difensore bianconero Andrea Barzagli che, dopo aver far fatto parte dello staff tecnico di Sarri nella stagione 2019-2020 (solo per alcuni mesi), è rientrato nel mondo del calcio solo da opinionista. L'emittente televisiva Dazn ha ufficializzato infatti la presenza dell'ex difensore fra gli opinionisti della stagione 2021-2022. Proprio Barzagli ha spiegato il motivo per cui non è voluto ritornare nella Juventus come membro della staff tecnico per scegliere l'esperienza televisiva. Ha infatti dichiarato: "In questo momento preferisco essere più libero e godermi la famiglia".

Barzagli su Allegri

In una recente intervista, l'ex difensore della Juventus ha parlato del suo nuovo ruolo a Dazn dichiarando: "Mi piace potermi programmare qualcosa, staccarmi dalla quotidianità del calcio rimanendo però nell'ambiente con questo ruolo a Dazn".

Ha poi parlato dell'ingaggio da parte della Juventus di Massimiliano Allegri sottolineando: "Sorpreso dal ritorno di Allegri alla Juventus? Si e no. Il coronavirus ha destabilizzato un po' tutto ed è difficile programmare bene una squadra". Ha poi aggiunto: "Immagino che la Juventus si sia voluta affidare a Massimiliano Allegri perché sa come si vince".

Barzagli ha poi voluto parlare anche di de Ligt, elogiando il difensore per la sua maturità. Ha infatti sottolineato: "Lui è un difensore moderno a cui piace il contatto fisico con gli avversari, ha potenziale incredibile ed una grande personalità". L'ex calciatore ha aggiunto che è un difensore che fa della tranquillità un'altra sua caratteristica importante.

Il mercato della Juventus

La Juventus la prossima stagione affiderà la difesa sempre a de Ligt. Nonostante le indiscrezioni di mercato in merito ad un interesse concreto del Barcellona per il difensore, la società bianconera considererebbe incedibile l'olandese. Dovrebbe essere titolare insieme a Bonucci, con Chiellini invece che sarà gestito da Allegri per evitare infortuni muscolari. A tal proposito, è attesa dopo l'Europeo la firma sul rinnovo di contratto per un'altra stagione per il difensore toscano.