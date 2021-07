La Juventus nelle prossime settimane potrebbe definire dapprima l'acquisto a centrocampo e successivamente il rinforzo nel settore avanzato. Serve infatti una quarta punta che vada ad integrarsi ai vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Non dovrebbero esserci clamorose novità in difesa, a meno che si verifichi qualche cessione pesante. Arriverà probabilmente un portiere, anche perché, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Mattia Perin non vorrebbe rimanere in bianconero per fare l'alternativa a Szczesny. Per questo potrebbe essere ceduto, con la Juventus che lo valuta circa 10 milioni di euro.

La società bianconera starebbe già lavorando al sostituto dell'ex Genoa. Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore individuato come alternativa al portiere titolare sarebbe Salvatore Sirigu. Il nazionale italiano difficilmente rimarrà al Torino. Una conferma indiretta è arrivata anche dal presidente Cairo durante la presentazione del nuovo tecnico Ivan Juric.

Sirigu potrebbe trasferirsi alla Juventus

Il presidente del Torino Urbano Cairo, durante la conferenza stampa di presentazione di Ivan Juric come nuovo tecnico, ha parlato anche di Salvatore Sirigu. Il massimo dirigente della società piemontese ha lasciato intendere che è fondamentale la motivazione, nonostante il nazionale italiano abbia 34 anni e da portiere potrebbe giocare ancora diversi anni.

Il Torino la prossima stagione dovrebbe dare fiducia a Milinkovic Savic, di conseguenza è molto probabile l'addio di Sirigu. Potrebbe rescindere il contratto oppure lasciare il Torino con il pagamento di una somma vantaggiosa, anche perché in scadenza di contratto a giugno 2022. Potrebbe essere il profilo ideale per la Juventus, che avrebbe in rosa un secondo portiere molto affidabile.

Il mercato della Juventus

Come accennato, in difesa la Juventus non dovrebbe effettuare clamorose trattative di mercato. A meno che si verifichino determinate cessioni. Ad esempio, in questi giorni si parla di un interesse concreto della Juventus per Ramy Bensebaini, terzino sinistro del Borussia Moenchengladbach. Il nazionale algerino potrebbe arrivare solo in caso di cessione di Alex Sandro.

Se invece si dovessero concretizzare le partenze di Merih Demiral (interesse dell'Everton) e Daniele Rugani (si parla di Fiorentina e Empoli), la società bianconera potrebbe acquistare un difensore centrale. Il preferito sembra essere Nikola Milenkovic, giocatore della Fiorentina che va in scadenza a giugno 2022. Proprio per questo, potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso. Si parla di una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro.