Il calciomercato sta entrando nel vivo e anche la Juventus cerca rinforzi in vista della prossima stagione.

Massimiliano Allegri avrebbe già individuato i principali obiettivi per il centrocampo spicca su tutti il nome di Manuel Locatelli, il piano B sarebbe Miralem Pjanic, ma non è del tutto escluso che possono arrivare entrambi.

La Juventus come obiettivi a centrocampo vorrebbe Locatelli e Pjanic

Massimiliano Allegri cercherà di dare una forma alla sua squadra puntando tutti su Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, che saranno al centro del progetto tecnico.

Il reparto in cui ci sono da sistemare diverse cose rispetto agli altri è il centrocampo, che ha causato diversi problemi nella scorsa stagione a Andrea Pirlo.

I primi nomi sul taccuino di Cherubini sono quelli di Manuel Locatelli e di Miralem Pjanic. Per il centrocampista del Sassuolo l'intesa sembrerebbe ormai vicina, dato che il giocatore vuole solo la Juventus e sta rifiutando tutte le offerte delle altre squadre, come ad esempio quella dell'Arsenal, il club maggiormente interessato. Nonostante i primi due incontri non siano andati a buon fine, il terzo potrebbe essere quello decisivo, con il club emiliano che potrebbe accettare 30 milioni più una contropartita tecnica, ovvero il difensore Dragusin.

Il bosniaco Pjanic invece potrebbe tornare, ma solamente in prestito: il centrocampista bosniaco infatti tornerebbe volentieri a Torino.

In attacco si pensa a Gabriel Jesus, ma solo se dovesse partire Ronaldo

Oltre a Locatelli e a Pjanic la Juventus punterebbe anche a Gabriel Jesus, l'attaccante del Manchester City, arriverebbe solamente però se dovesse partire Cristiano Ronaldo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Al momento non ci sono segnali d'addio per il campione portoghese. L'unica possibilità di vederlo lontano da Torino potrebbe essere quella di un passaggio al Psg, qualora il Real Madrid acquistasse Mbappè dai francesi, inducendo a quel punto il club parigino a puntare su un altro top player. In tale caso non è da escludere che la Juve possa puntare su Mauro Icardi.

I giocatori che sono sicuri di restare in casa Juventus sono diversi: Allegri punterà in special modo su Chiesa e Kulusevski, oltre che su Dybala. Con l'arrivo eventuale di Locatelli, il centrocampo sarebbe completo. A quel punto non sarebbero da escludere le cessioni di Ramsey e Rabiot, per il primo c'è un interesse di diverse squadre della Premier, mentre il secondo è seguito in particolare dal Manchester United.

Infine Bernardeschi, potrebbe restare, così come Bentancur: con Allegri i due potrebbero giocarsi le proprie opportunità per ritornare protagonisti.