La Juventus sta lavorando in ottica mercato in questi primi giorni di luglio soprattutto per rinforzare il centrocampo. Il tecnico Allegri vorrebbe infatti più qualità sulla mediana, per questo la prossima settimana potrebbe proseguire la trattativa per il trasferimento di Manuel Locatelli dal Sassuolo alla società bianconera. Le richieste degli emiliani per il cartellino del giocatore rimangono comunque importanti, ovvero circa 40 milioni di euro. Probabile però che la Juventus possa offrire una somma cash più una contropartita tecnica gradita al Sassuolo.

Locatelli però potrebbe non essere l'unico rinforzo per il centrocampo.

La società bianconera starebbe valutando un ulteriore innesto, evitando però di spendere somme importanti per il cartellino. L'occasione potrebbe arrivare dal Barcellona, che sarebbe pronto a cedere a prezzo vantaggioso Miralem Pjanic. L'acquisto dell'ex Juventus sarebbe gradito a Massimiliano Allegri, che lo ha valorizzato in bianconero come mediano davanti alla difesa. Secondo la stampa spagnola, già nella prima metà di luglio Pjanic potrebbe lasciare il Barcellona.

Pjanic possibile occasione di mercato

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Miralem Pjanic. Il Barcellona infatti non lo considera idoneo al progetto sportivo e potrebbe cederlo anche in prestito biennale.

Un'occasione di mercato importante che la società bianconera potrebbe cogliere in quanto non ha costi di cartellino. Su Pjanic però ci sarebbe anche l'interesse del Paris Saint Germaiin, che avrebbe dichiarato cedibile Leandro Paredes. L'eventuale arrivo del centrocampista alla Juventus però dovrebbe portare alla cessione di uno o due centrocampisti.

Le possibili cessioni a centrocampo della Juventus

La Juventus potrebbe cedere nelle prossime settimane il centrocampista Aaron Ramsey. Il gallese ha mercato in Inghilterra, infatti piace all'Arsenal. La società bianconera lo valuta circa 16 milioni di euro. Sarebbe una partenza importante anche dal punto di vista del monte ingaggi in quanto Ramsey è uno dei giocatori che più guadagna alla Juventus.

Il gallese ha uno stipendio da sette milioni di euro a stagione. Potrebbe lasciare la società bianconera anche Arthur Melo. Sembra difficile, attualmente, trovare società interessate all'acquisto del brasiliano. Più probabile una sua cessione in prestito, in questo modo la Juventus avrebbe modo di rivalutare il cartellino del giocatore ed eventualmente venderlo durante il prossimo Calciomercato estivo.