La Juventus nei prossimi giorni è attesa da impegni importanti in ottica mercato. Il direttore sportivo Federico Cherubini dovrà definire anche la situazione contrattuale dei giocatori che vanno in scadenza a giugno 2022. Fra questi spiccano sicuramente Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il portoghese dovrebbe rimanere in bianconero fino alla fine della prossima stagione, lasciando poi a parametro zero la società bianconera. Mentre, l'agente sportivo dell'argentino Dybala, Jorge Antun, è atteso la settimana prossima per discutere del prolungamento contrattuale del giocatore.

Probabile che si arrivi ad un'intesa fra le parti considerando la volontà di continuare insieme. Si attendono novità anche sul contratto di Giorgio Chiellini. Attualmente il capitano della Nazionale italiana e della Juventus è senza contratto. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Chiellini potrebbe firmare un'intesa annuale con la società bianconera al rientro dalle vacanze. Le recenti parole dell'agente sportivo Davide Lippi (ha dichiarato ''i matrimoni si fanno in due'') hanno però alimentato alcuni dubbi sull'eventuale permanenza di Chiellini nella società bianconera. Fra l'altro, il difensore vorrebbe guadagnare lo stesso stipendio percepito nella stagione 2020-2021, ovvero circa 3,5 milioni di euro.

3,5 milioni per Chiellini, ma la Juventus non vorrebbe offrire tale somma al giocatore per l'ingaggio annuale. Potrebbe invece offrire uno stipendio base più dei bonus al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali. Novità potrebbero esserci entro fine luglio, anche perché in questo momento Chiellini si sta godendo le meritate vacanze dopo l'Europeo vinto con la Nazionale italiana e vissuto da protagonista.

Fra l'altro nelle ultime settimane si è parlato di un interesse concreto di Atletico Madrid e Real Madrid per Chiellini. Sia Simeone che Ancelotti stimano molto il difensore per la sua esperienza ma anche perché ha dimostrato nella massima competizione europea di essere ancora uno dei migliori difensori del calcio europeo.

Difficile pensare che Chiellini non firmerà il rinnovo contrattuale con la Juventus, anche perché fra le richieste di mercato avanzate da Massimiliano Allegri ci sarebbe anche la conferma del difensore per la prossima stagione. Chiellini sarebbe considerato importante dall'allenatore toscano non solo motivi tecnici ma anche per la sua leadership. La serenità e la tranquillità dimostrati da lui e Bonucci in nazionale potrebbero rivelarsi molto utili anche alla Juventus, che vorrebbe ritornare a vincere competizioni importanti.