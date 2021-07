La Juventus si appresta ad accogliere Cristiano Ronaldo. Il portoghese ritornerà dalle vacanze post Europeo il 25 luglio e da lunedì 26 luglio inizierà la preparazione estiva con la rosa bianconera.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il giocatore potrebbe rimanere un'altra stagione a Torino. Per ora non sono arrivate conferme dal giocatore in merito a una sua permanenza. I post pubblicati di recente dal portoghese hanno invece lasciato pensare qualcuno alla possibilità di un suo addio. Ad alimentare questo rumors è l'indiscrezione di mercato che parla di un possibile approdo di Kylian Mbappé al Real Madrid.

Nonostante il Paris Saint Germain voglia la permanenza della punta transalpina, attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto. Fra l'altro il Real Madrid vorrebbe anticipare già da questo Calciomercato estivo l'acquisto di Mbappé. Se così sarà, allora Cristiano Ronaldo potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain. Un eventuale addio che porterebbe la Juventus a investire su un valido acquisto per il settore avanzato: il preferito sembra essere Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus possibile acquisto in caso di partenza di Cristiano Ronaldo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, qualora Cristiano Ronaldo dovesse lasciare la Juventus, il suo sostituto potrebbe essere Gabriel Jesus.

La punta brasiliana piace molto ad Allegri e andrebbe a integrarsi con i vari Alvaro Morata e Paulo Dybala. La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro. Potrebbe arrivare in prestito con riscatto dilazionato nelle prossime stagioni: un acquisto che ricorderebbe molto quello di Chiesa, arrivato nell'estate 2020 dalla Fiorentina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Manchester City sarebbe pronto a cedere il brasiliano anche perché la società inglese starebbe valutando l'acquisto di Harry Kane. Secondo la stampa inglese infatti City potrebbe investire quasi 200 milioni di euro per acquistare il giocatore del Tottenham.

Il resto del mercato della Juventus

Gabriel Jesus sarebbe quindi il preferito della Juventus per il settore avanzato qualora Cristiano Ronaldo decidesse di lasciare la società bianconera.

Piace anche Mauro Icardi, ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Roma sarebbe in vantaggio per l'acquisto dell'argentino.

Intanto la Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi importanti per il centrocampo. Potrebbe arrivare Manuel Locatelli, ma non è da scartare anche la possibilità di un investimento su Miralem Pjanic. Ad alludere alla possibilità di un addio del centrocampista del Barcellona sarebbe stato anche il direttore generale della società catalana. Il bosniaco potrebbe essere un acquisto in prestito negli ultimi giorni di calciomercato.