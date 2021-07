La Juventus proverà a monetizzare il più possibile dalla cessione dei giocatori che non sono considerati titolari dal tecnico Massimiliano Allegri. Nonostante l'aumento di capitale da 400 milioni di euro la società bianconera deve tener conto del debito accumulato nelle ultime due stagioni, a causa dell'emergenza coronavirus e delle prestazioni non eccellenti nelle manifestazioni europee.

Di conseguenza non sono da scartare alcune cessioni pesanti. I maggiori indiziati a lasciare la società bianconera sono Merih Demiral, Aaron Ramsey e Arthur Melo.

La Juventus però potrebbe anche ricavare un tesoretto dai giocatori che la scorsa stagione sono stati in prestito in altre società, come Mattia De Sciglio e Daniele Rugani. Per il terzino potrebbe esserci un trasferimento in Inghilterra mentre il difensore piace al Betis Siviglia. Dovrebbero invece far parte della rosa della Juventus della prossima stagione sia Mattia Perin che Luca Pellegrini, di ritorno dal prestito del Genoa. Potrebbe invece essere confermato il prestito per un altro anno della punta Marco Pjaca alla stessa società ligure. A scriverlo è il Secolo XIX, che sottolinea come la punta croata sia un giocatore particolarmente gradito dal tecnico del Genoa Davide Ballardini.

Pjaca potrebbe far ritorno al Genoa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Marco Pjaca dovrebbe giocare in prestito al Genoa anche la prossima stagione. Sarebbe il tecnico Davide Ballardini a volere il suo ritorno, ritenendolo un profilo ideale per la sua squadra.

Il giocatore croato nella stagione 2020-2021 è riuscito ad avere continuità d'impiego anche perché non è stato condizionato dagli infortuni: 35 partite per lui nel campionato italiano e tre gol segnati, a cui bisogna aggiungere anche due assist decisivi ai suoi compagni, altre tre partite le ha giocate in Coppa Italia, per un totale di 38 presenze stagionali.

La stagione precedente aveva giocato solo quattro partite con l'Anderlecht, mentre nel 2018-2019 alla Fiorentina aveva disputato 19 partite, con un gol e un assist.

Il resto del mercato della Juventus

Oltre alle cessioni, la Juventus dovrà anche rinforzare una rosa che sarà impegnata in Champions League, in Coppa Italia e in campionato.

Arriverà probabilmente un rinforzo di qualità a centrocampo. Il preferito sembra essere Manuel Locatelli, valutato circa 40 milioni di euro dal Sassuolo. La trattativa potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, la Juventus potrebbe inserire una contropartita tecnica gradita dalla società emiliana. Il preferito sembra essere Radu Dragusin, valutato circa 10 milioni di euro.