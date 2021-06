La Juventus in estate spera di poter ricavare un buon tesoretto dalle cessioni dei giocatori che nella stagione appena finita hanno giocato in prestito in altre società. In questo momento l'unico che potrebbe essere riscattato è Mattia De Sciglio, che non ha mai nascosto la volontà di rimanere al Lione. Di certo, il ritorno di Massimiliano Allegri in bianconero potrebbe cambiare le scelte di De Sciglio, anche perché il tecnico toscano lo ha sempre considerato utile già nella sua prima esperienza professionale alla Juventus. Difficile invece cedere Rugani, che l'anno scorso ha giocato in prestito al Cagliari.

Pesa infatti l'ingaggio del centrale, che guadagna circa tre milioni di euro. Per Douglas Costa invece è arrivata la cessione al Gremio. Da valutare inoltre il futuro professionale dei tre giocatori che hanno giocato in prestito al Genoa in questa stagione. Pjaca e Pellegrini sono destinati a ritornare a Torino, mentre Mattia Perin avrebbe manifestato la volontà d rimanere nella società ligure anche la prossima stagione. Il portiere infatti avrebbe la garanzia di giocare titolare, mentre nella Juventus sarebbe il secondo di Szczesny.

Perin vorrebbe rimanere al Genoa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Mattia Perin preferirebbe rimanere al Genoa anche la prossima stagione. Molto però dipenderà dalla società ligure e dalla volontà di investire sul portiere, in quanto il cartellino è ancora di proprietà della Juventus.

La società bianconera vorrebbe monetizzare dalla cessione di Perin, anche perché in questa stagione è ritornato a giocare con continuità fornendo ottime prestazioni. Si era parlato fino a qualche settimana fa di una sua cessione all'Atalanta nell'eventualità in cui Gollini si dovesse trasferire alla Roma. Attualmente però sembra più probabile la permanenza a Bergamo del portiere classe 1995.

Il mercato della Juventus

La Juventus proverà a monetizzare da altre cessioni. Potrebbero infatti partire Demiral, Ramsey e Cristiano Ronaldo. Il centrale turco ha mercato in Inghilterra, piace a Everton e Manchester City. La società bianconera dalla sua cessione potrebbe ricavare almeno 40 milioni di euro. Per il centrocampista gallese invece si parla di un interesse concreto del Liverpool.

La Juventus lo valuta circa 20 milioni di euro, ma potrebbe accettare un'offerta inferiore pur di liberarsi dell'ingaggio da sette milioni di euro a stagione che percepisce il centrocampista. Per Cristiano Ronaldo invece si parla di un possibile scambio di mercato con il Paris Saint Germain o con il Manchester United, che potrebbero offrire rispettivamente la punta Icardi e il centrocampista Pogba.