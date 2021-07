L'Inter sarebbe molto vicino ad assicurarsi le prestazioni di Denzel Dumfries. Il terzino olandese potrebbe diventare quindi l'erede di Achraf Hakmi, che si trasferirà al Paris Saint Germain. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la svolta sarebbe arrivata grazie a Mino Raiola, agente del giocatore, che sarebbe prossimo ad arrivare a Milano per concludere l'operazione. Il costo del cartellino dell'olandese, attualmente di proprietà del PSV Eindhoven, sarebbe di circa 22 milioni di euro, cifra che arriverebbe da una parte del ricavato dalla cessione del marocchino.

I dirigenti di Zhang avrebbero battuto anche la concorrenza dell'Everton perché - in nerazzurro - il terzino avrebbe la possibilità di giocare la Champions League.

La società nerazzurra, intanto, continua a monitorare anche altre soluzioni per rinforzare la corsia destra che porterebbero a Manuel Lazzari, Davide Zappacosta e Alessandro Florenzi. Entrando nel dettaglio: Lazzari della Lazio avrebbe una valutazione di circa 24 milioni di euro, ma Lotito non sarebbe molto propenso alla cessione proprio ai meneghini. Zappacosta avrebbe già ottenuto il pass dal Chelsea, anche se non soddisferebbe le idee tattiche di Simone Inzaghi. Florenzi della Roma, invece, dopo il prestito al Paris Saint Germain sarebbe un ottimo rinforzo low cost ma avrebbe creato scetticismo per le precarie condizioni fisiche.

L'Inter pensa anche al colpo parametro zero

Il direttore sportivo dell'Inter, Giuseppe Marotta, starebbe pensando anche al colpo Patrick van Aanholt per potenziare la corsia mancina. L'esterno olandese è svincolato dopo aver giocato per quattro stagioni con la maglia del Crystal Palace e sarebbe seguito anche da altri club italiani come Milan e Lazio.

La società nerazzurra necessita di un rinforzo, anche se su quella fascia può già contare sulle prestazioni di Federico Dimarco e del più offensivo Ivan Perisic.

Il club però vorrebbe cedere il calciatore croato, soprattutto per l'elevato stipendio da 4 milioni che percepisce: Perisic ha il contratto in scadenza nel 2022 e non si vorrebbe correre il rischio di perderlo a parametro zero.

Il classe 1989 avrebbe però deciso di restare ancora un'altra stagione per poi decidere in maniera autonoma il suo futuro. Sulle sulle sue tracce, però, ci sarebbero club come Roma e Monaco. I giallorossi lo vorrebbero sotto richiesta di Jose Mourinho, tecnico che lo avrebbe già voluto quando allenava il Manchester United. Il club del Principato, allenato da Niko Kovac, avrebbe in mente scambio alla pari con Keita Balde. Il senegalese sarebbe entusiasta di ritornare in Italia e avrebbe già avuto un contatto con Simone Inzaghi, allenatore che lo conosce benissimo dopo averlo allenato alla Lazio, dove l'attaccante era riuscito ad andare in doppia cifra sul piano realizzativo.