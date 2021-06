I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il Calciomercato estivo della Juventus. Si deciderà probabilmente il futuro professionale di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il portoghese in settimana potrebbe incontrare il presidente Andrea Agnelli. C'è la possibilità di una permanenza del portoghese anche la prossima stagione, ovvero fino alla scadenza del suo contratto prevista a giugno 2022. Il direttore sportivo Federico Cherubini negli ultimi giorni avrebbe contattato anche Paulo Dybala per iniziare una trattativa di rinnovo contrattuale.

Si parla di una possibile intesa sulla base di 10 milioni di euro a stagione fino a giugno 2024 anche se l'argentino vorrebbe circa 12 milioni di euro a stagione.

Per quanto riguarda gli acquisti, già ad inizio luglio potrebbe essere definito l'arrivo di Manuel Locatelli dal Sassuolo. La valutazione di mercato del centrocampista è di circa 40 milioni di euro ma la società emiliana potrebbe accettare una contropartita tecnica. il giocatore gradito dal Sassuolo è Radu Dragusin. La Juventus sarebbe disposta ad offrire in prestito il difensore centrale per l'acquisto di Locatelli ma non vorrebbe cederlo a titolo definitivo.

Dragusin potrebbe trasferirsi in prestito al Sassuolo come contropartita per Locatelli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Dragusin potrebbe essere la contropartita tecnica per l'acquisto di Locatelli da parte della Juventus. La società bianconera però cederebbe il difensore solo in prestito e non a titolo definitivo.

Segnale evidente della fiducia nei confronti del giovane difensore, che ha rinnovato il suo contratto con la Juventus a maggio. Fra l'altro Dragusin sarebbe particolarmente apprezzato da Massimiliano Allegri. Per questo la cessione potrebbe esserci solo in prestito. Di conseguenza è probabile che la Juventus debba incrementare l'offerta cash per convincere il Sassuolo a cedere Locatelli.

Gli emiliani sarebbero però disposti a vendere il giocatore in prestito oneroso con obbligo di riscatto a giugno 2022.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche a rinforzi per la difesa. Arriverà un secondo portiere, dopo l'addio di Buffon che ha firmato un contratto di due anni con il Parma. Potrebbe partire invece Merih Demiral, che piace all'Everton. La società bianconera lo valuta circa 40 milioni di euro. Qualora dovesse partire potrebbe arrivare come sostituto Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina va in scadenza di contratto a giugno 2022 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo contrattuale. La società toscana potrebbe cederlo per circa 10 milioni di euro.