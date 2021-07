Arrivano segnali importanti in merito ad un possibile ritorno alla Juventus del centrocampista Miralem Pjanic. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, la società bianconera starebbe valutando la possibilità di rinforzare la mediana con il giocatore del Barcellona. Proprio la società catalana, per bocca del suo amministratore delegato, ha confermato che si sta lavorando per trovare una nuova società a Pjanic. La Juventus valuterebbe un suo ritorno solo nel caso in cui dovesse arrivare in prestito o eventualmente a parametro zero. Non è da scartare la possibilità che i catalani gli concedano la lista gratuita, anche se il giocatore vorrebbe una buonuscita.

Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe stato incontro fra l'agente sportivo di Pjanic Ramadani e la Juventus per discutere dell'eventuale ritorno del centrocampista. Il problema di fondo in questo momento è l'ingaggio che percepisce il giocatore da circa sette milioni di euro a stagione. Se però dovesse partire Ramsey, lo stipendio del gallese sarebbe riservato proprio al bosniaco.

Pjanic avrebbe rivelato ad alcuni suoi ex compagni di voler ritornare alla Juventus

La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi soprattutto a centrocampo. Oltre a Manuel Locatelli (per il quale prosegue la trattativa con il Sassuolo), potrebbe arrivare anche un altro mediano. Si tratta di Miralem Pjanic, che avrebbe espresso la volontà di ritornare alla Juventus.

Di recente avrebbe contattato anche alcuni suoi ex compagni bianconeri per informarli del desiderio di potersi rilanciare a Torino. Molto però dipenderà dalle cessioni, in particolar modo da quella di Aaron Ramsey. Il gallese infatti non sarebbe considerato utile al progetto sportivo bianconero e potrebbe essere ceduto in Inghilterra.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Fra l'altro, il suo ingaggio da sette milioni di euro a stagione pesa molto sul monte ingaggi della Juventus. Si parla di un interesse concreto dell'Arsenal per il giocatore. La società bianconera potrebbe venderlo per circa 16 milioni di euro.

Le possibili cessioni della Juventus

La Juventus starebbe valutando diverse cessioni da effettuare durante il Calciomercato estivo.

Oltre a Ramsey potrebbero partire Merih Demiral, Gianluca Frabotta, Federico Bernardeschi e Daniele Rugani. Il difensore turco e il terzino potrebbero trasferirsi all'Atalanta. Il nazionale turco sarebbe considerato il profilo ideale come sostituto di Romero. Per quanto riguarda invece il nazionale italiano, il suo contratto in scadenza a giugno 2022 potrebbe portare la Juventus a considerare una sua partenza per evitare di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione. Su Rugani invece ci sarebbe l'interesse di alcune società, fra cui il Betis Siviglia, che potrebbe offrire circa quattro milioni di euro.