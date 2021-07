La Juventus nei prossimi giorni dovrebbe incontrare il Sassuolo per definire l'eventuale trasferimento di Manuel Locatelli alla società bianconera. Il terzo incontro fra i due club potrebbe essere decisivo per concretizzare la trattativa. Il giocatore avrebbe rifiutato offerte di società estere perché avrebbe espresso la volontà di trasferirsi alla Juventus. Di certo non sarà semplice convincere il Sassuolo, che chiede almeno 40 milioni di euro per il cartellino del centrocampista. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, gli emiliani avrebbero rifiutato l'inserimento di contropartite tecniche.

La Juventus però sembra aver trovato una modalità per convincere gli emiliani, come scrive La Gazzetta dello Sport. Secondo il giornale sportivo milanese, i bianconeri sarebbero pronti ad offrire una somma totale comprensiva di bonus di circa 32 milioni di euro più l'inserimento di una percentuale sulla futura rivendita del cartellino di Locatelli del 25%.

Possibile offerta da circa 32 milioni più il 25% di percentuale della futura rivendita di Locatelli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus già dalla prossima settimana cercherà di definire l'acquisto di Manuel Locatelli. Sarebbe pronta un'offerta per un prestito oneroso da cinque milioni di euro, più 20 milioni di euro da pagare entro giugno 2023 in caso di qualificazione alla Champions League nella stagione 2022-2023.

A questi bisogna aggiungere ulteriori sette milioni di euro di bonus al raggiungimento di obiettivi della Juventus e del giocatore ed una percentuale di futura rivendita del 25%. Questo significa che, ipotizzando in futuro una cessione a 50 milioni di euro di Locatelli da parte della Juventus, il Sassuolo andrebbe a percepire circa 12,5 milioni di euro.

Con questa offerta non sono previsti inserimenti di contropartite tecniche. Di conseguenza, sia Dragusin che Fagioli dovrebbero rimanere alla Juventus come alternative ai titolari. A proposito del centrocampista, piace molto ad Allegri. Potrebbe quindi raccogliere molto minutaggio durante la stagione, qualora fosse confermata la sua permanenza nella società bianconera.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Manuel Locatelli potrebbe non essere l'unico acquisto a centrocampo della Juventus durante il Calciomercato estivo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbe stato un incontro fra l'agente sportivo di Miralem Pjanic, Ramadani, e la società bianconera per discutere di un eventuale ritorno del centrocampista, attualmente al Barcellona. Potrebbe arrivare in prestito ma non è da scartare la possibilità che lasci a parametro zero la società catalana.