L'argentino va in scadenza di contratto a giugno 2022, quindi c'è il rischio per la società bianconera di perdere a parametro zero il giocatore. Si cercherà di trovare un'intesa, qualora non ci dovesse essere, è probabile che la Juventus proverà a cederlo già durante il calciomercato estivo. Entrambe le parti però sembrano convinte di proseguire insieme, anche se la società bianconera non vorrebbe andare oltre i 10 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026.

La Juventus in questi giorni sta lavorando sia sul campo che sulle operazioni di calciomercato da attuare nelle prossime settimane. Da una parte il protagonista è il tecnico Massimiliano Allegri, che dal 15 luglio ha organizzato per i suoi giocatori un programma giornaliero da due sedute di allenamento. Nel frattempo, la società sta trattando quello che potrebbe diventare il primo acquisto del Calciomercato estivo. Ci si riferisce a Manuel Locatelli , anche se in questo momento fra Sassuolo e Juventus sembrerebbe esserci distanza sulla valutazione di mercato del centrocampista.

