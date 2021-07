Il Milan è attualmente molto impegnato sul mercato. Negli ultimi giorni Paolo Maldini ha portato a Milanello Olivier Giroud, vice Ibrahimovic designato, e sta per chiudere i colpi Brahim Diaz, in prestito dal Real Madrid, e Ballo-Tourè, che andrà a coprire le spalle a Theo Hernandez nel ruolo di terzino sinistro. Tre acquisti che si vanno ad aggiungere al portiere Maignan, e ai riscatti di Tomori e Tonali, sei colpi per un totale di 60 milioni di euro già spesi.

Adesso i dirigenti si muoveranno su altri tavoli, necessari sono gli arrivi di un trequartista titolare, con tanti nomi seguiti, e di un laterale destro di difesa, Dalot è il preferito, Odriozola l’alternativa.

Infine c’è la possibilità di arrivare a un giovane talento e sarebbe questo al momento il fronte più caldo.

Milan, prima offerta per Kaio Jorge

Il Milan avrebbe infatti accelerato per riuscire a strappare alla folta concorrenza il centravanti brasiliano di 19 anni Kaio Jorge in forza attualmente al Santos. L’occasione è ghiotta, perché il giocatore ha il contratto in scadenza il prossimo dicembre e quindi i brasiliani non possono giocare al rialzo sul prezzo, visto che rischiano di perderlo a zero tra pochi mesi. I rossoneri però non vorrebbero aspettare e così avrebbero inviato al club carioca una prima offerta da 6 milioni di euro per il giocatore. La cifra sarebbe troppo bassa, infatti la richiesta della società brasiliana sarebbe di 10 milioni.

Il gap di quattro milioni sembra essere già abbastanza basso, trattandosi del primo vero contatto tra le parti.

Il rumor sulla prima offerta del Milan per Kaio Jorge farebbe balzare in testa nella corsa al giocatore i rossoneri. Sul centravanti ci sarebbero infatti anche gli occhi di Juventus e Napoli che al momento sarebbero state sorpassate, anche perché entrambe sembrano maggiormente propense a sfruttare l’opportunità a dicembre di averlo senza spendere nulla piuttosto che acquistarlo subito.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L’idea non piace al Santos e anche al giocatore, che vorrebbe lasciare la sua squadra facendo comunque incassare qualcosa al club che lo ha cresciuto a fatto esordire tra i professionisti.

Kajo Jorge al Milan avrebbe tutto il tempo di ambientarsi visto che partirebbe alle spalle di Ibrahimovic e Giroud nelle gerarchie di Stefano Pioli, il quale avrebbe a disposizione un’arma diversa rispetto ai due esperti attaccanti.

Se infatti il francese e lo svedese sono due prime punte forti fisicamente, il brasiliano è invece un giocatore più rapido e maggiormente propenso ad attaccare la profondità. Se dovesse arrivare a Milano, l’attacco rossonero sarebbe quindi davvero completo, sia nei numeri che nelle caratteristiche tecniche.