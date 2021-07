La dirigenza rossonera è riuscita finalmente a concludere le trattative per l'acquisto di Olivier Giroud, che dovrebbe essere annunciato ufficialmente nelle prossime ore. Il Milan si è così assicurato un attaccante di assoluta esperienza e di sicuro affidamento, che insieme a Zlatan Ibrahimovic sarà protagonista del reparto offensivo rossonero. L'intenzione manifestata da Paolo Maldini, però, sarebbe quella di affiancare ai due esperti attaccanti uno più giovane che possa essere sempre disponibile qualora uno dei due dovesse avere degli acciacchi fisici.

Milan, per l'attacco si punta al brasiliano Kaio Jorge

Secondo quanto riportato da un importante portale di Calciomercato, il Milan sta spingendo per ingaggiare Kaio Jorge dal Santos senza aspettare la scadenza naturale del contratto a gennaio. Il centravanti 19enne sarebbe al centro delle trattative tra i due club. Il suo contratto con il Santos è valido solo fino a dicembre 2021 e il Santos vorrebbe guadagnare circa 10 milioni di euro per venderlo durante l'estate. Tuttavia, i rossoneri sono ora i favoriti davanti a Juventus, Napoli e Lazio nella corsa al talento brasiliano. Kaio Jorge ha segnato sei gol in 10 presenze con il Brasile a livello Under 17. Ha segnato sei volte e ha fornito tre assist in 23 partite ufficiali per il Santos.

Il Milan ha già acquistato l'attaccante del Chelsea Olivier Giroud per la cifra di 1 milione di euro più un milione di bonus con il giocatore che dovrebbe svolgere le visite mediche nella giornata di venerdì. Insieme a Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri hanno un fronte offensivo molto maturo, quindi il direttore Paolo Maldini ha confermato che l'intenzione è quella di mettere anche un attaccante “più giovane” a disposizione di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, prosegue la ricerca di giocatori giovani

Secondo il giornalista Carlo Pellegatti un paio di operazioni stanno per essere completate dopo che Chelsea e Milan hanno concluso un accordo per Olivier Giroud, il quale sarà in Italia nella giornata odierna. L'altro acquisto che sta per essere completato è il terzino sinistro del Monaco Fode Ballo-Tourè, ormai quasi milanista.

La trattativa è in via di definizione, infatti rimangono da limare solo alcuni dettagli e nel giro di 24-48 ore dovrebbe arrivare. Poi c'è il caso Nikola Vlasic, che è il giocatore che la dirigenza rossonera punta a prendere come nuovo numero 10, ma il CSKA non è interessato al prestito di 5 milioni più 20 milioni di obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla Champions League e 4 milioni di bonus offerti dal Milan. Il Milan per acquistarlo dovrà pagare 30 milioni di euro in contanti perché è quello che vorrebbe il club russo, oltre a venderlo definitivamente, ma il Diavolo non vuole investire questi soldi tutti insieme. Può essere che Vlasic possa diventare una possibilità più avanti nel mercato.