Il successo agli Europei della nazionale italiana ha messo in evidenza la qualità del calcio italiano. Merito evidentemente anche della capacità da tecnico di Roberto Mancini, che ha saputo valorizzare tanti giovani. Allo stesso tempo l'allenatore marchigiano si è affidato all'esperienza di giocatori come Bonucci, Chiellini e Jorginho, che hanno dato evidentemente un grande contributo alla vittoria della competizione. Sorprende l'affidabilità difensiva garantita dai due centrali della Juventus , che da dieci anni continuano a rappresentare una certezza per la squadra bianconera.

