Jesse Lingard sarebbe solo l’ultimo nome da aggiungere alla lista dei trequartisti accostati al Milan nelle ultime settimane.

Paolo Maldini sta cercando il sostituto di Calhanoglu, finito all’Inter a parametro zero, ha riportato in rossonero Brahim Diaz, ma ora cerca un numero “10” pronto per guidare la squadra di Pioli fin da subito. Nelle ultime settimane l’elenco di possibili obiettivi è diventato lunghissimo, Ilicic, Tadic, che resterà all’Ajax, James Rodriguez, Ziyech, Isco, Dani Ceballos, Vlasic e Coutinho sono i più ricorrenti.

Tante piste, qualche sondaggio e poco più, ma Maldini sembra essere pronto ad andare all’assalto dell’ultimo profilo circolato sul Calciomercato.

La sua ricerca si sarebbe fermata in Inghilterra e nelle prossime settimane qualcosa potrebbe muoversi.

Lingard al Milan, i dettagli della trattativa

Jesse Lingard rappresenta una grossa opportunità per questa finestra di calciomercato del Milan e i dirigenti stanno iniziando a fiutare l’affare. Gli ultimi sei mesi al West Ham sono stati prodigiosi per il trequartista, il quale sembrava essersi un po' perso dopo che con Solskjiaer era finito nelle retrovie delle gerarchie del Manchester United. Da quando è arrivato a Londra però tutto è cambiato: nove gol e cinque assist in 16 partite di Premier League e sesto posto, con qualificazione europea, centrato insieme agli hammers.

La trattativa per il 28enne potrebbe essere facilitata da un paio di dettagli non da poco.

Il primo è la posizione del ragazzo allo United, la presenza in rosa di Bruno Fernandes e Mata, che ha appena rinnovato, lo farebbero partire come terzo trequartista in rosa, forse addirittura quarto visto che c’è anche Van De Beek. Una situazione che di sicuro non fa piacere all’obiettivo rossonero e che potrebbe spingerlo a partire, soluzione a cui di sicuro non si opporrebbero i Red Devils che riuscirebbero a piazzare il proprio esubero.

Altro dettaglio che potrebbe spingere il Milan ad accelerare è il contratto di Lingard. La scadenza è fissata nel 2022, dalla prossima estate quindi può liberarsi a parametro zero e dalle parti di Manchester non possono alzare troppo il prezzo, al momento vicino ai 20 milioni di euro. Maldini quindi potrebbero trovare più di uno spiraglio per inserirsi, ma dovrà riuscire a superare la concorrenza dell’Atletico Madrid da tempo a caccia di un giocatore di talento da piazzare sulla trequarti.

Anche in questo caso però c’è qualcosa che può aiutare i rossoneri: i colchoneros stanno trattando Griezmann con il Barcellona, sarebbe lui il primo obiettivo e lo scambio con Saul sembrerebbe ben avviato. Ovviamente l’approdo alla corte di Simeone del francese farebbe scemare l’interesse per l'inglese da parte degli spagnoli.