Più Milan che Juventus. Il futuro di Kajo Jorge potrebbe davvero essere in Italia e più precisamente a Milano. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i rossoneri avrebbero messo la freccia e sorpassato la concorrenza per il diciannovenne brasiliano che non rinnoverà il suo contratto con il Santos. Il giocatore andrà in scadenza a dicembre, ma non vorrebbe partire a parametro zero per non fare uno sgarbo al club che lo ha cresciuto. Così la soluzione sarebbe quella di lasciare il Brasile in estate, dietro il pagamento di una cifra tra i 10 e i 15 milioni.

Più Milan che Juventus per Kajo Jorge

E proprio il costo del cartellino avrebbe convinto i rossoneri ad accelerare. Elliot avrebbe dato l’ok all’operazione perché il centravanti ha le caratteristiche giuste per il nuovo Milan. Diciannove anni, talento in crescita e operazione low cost per il vice Ibrahimovic. Sarebbe, quindi, il carioca l’uomo giusto come alternativa allo svedese. Un regalo a Pioli che lo potrebbe utilizzare in caso di bisogno anche come trequartista nel 4-2-3-1, ma solo quando ci sarà bisogno di un assetto iper offensivo.

Accelerazione del Milan, quindi, approfittando del fatto che la Juventus si sarebbe presa una pausa di riflessione. Non che il brasiliano non piaccia dalle parti di Torino, ma essendo extracomunitario, Cherubini vorrebbe aspettare prima di occupare l’unico posto per i giocatori non europei rimasto in rosa.

La sensazione è che i bianconeri non vogliano ripetere l’errore fatto con Suarez, mentre, per il Milan, occupare il posto da extracomunitario non sarebbe un problema.

Kajo Jorge, talento tra Neymar e Firmino

Insomma, al momento, la corsa per Kajo Jorge vedrebbe la squadra di Milano davanti a tutti, ma chi è questo talentino brasiliano che ha stregato i più importanti club italiani?

Classe 2002, ha 19 anni ed è già titolare del Santos, club brasiliano che ha lanciato tantissime stelle, tra cui Neymar, senza dover per forza tornare indietro fino a Pelè. Un metro e ottantadue centimetri di altezza, è un centravanti completo, forte fisicamente e veloce, dotato di una ottima tecnica individuale, che mette anche a disposizione dei compagni.

Il suo idolo è il brasiliano del Liverpool Firmino e, proprio come lui, KajoJorge gioca per la squadra e non solo per il gol. Anche se va detto che il suo killer instinct in area sta crescendo come dimostrano i 3 gol nelle prime sette partite del campionato brasiliano appena iniziato.

Il Milan cerca proprio queste caratteristiche e adesso che avrebbe sorpassato la Juventus vorrebbe chiudere il colpo il prima possibile per evitare eventuali ritorni di fiamma. Per Maldini sarebbe il terzo acquisto dopo Maignan e Tomori, mentre i bianconeri guarderebbero altrove per il nuovo centravanti con Gabriel Jesus, sogno proibito o quasi di Cherubini.