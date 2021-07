La Juventus dovrebbe rinforzare soprattutto il centrocampo e il settore avanzato durante il Calciomercato estivo. Si attende almeno un innesto di qualità sulla mediana così come dovrebbe arrivare una quarta punta che si aggiungerà a Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Per quanto riguarda la difesa, è probabile che possano esserci degli acquisti solo se si dovessero concretizzare delle cessioni. Se dovessero partire ad esempio Merih Demiral e Daniele Rugani, potrebbe arrivare il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, valutato circa 10 milioni di euro.

Per il resto dovrebbero essere confermati, in difesa, Danilo sulla fascia destra e Alex Sandro sulla fascia sinistra. Quest'ultimo però piace al Chelsea, con il tecnico Thomas Tuchel che ne è un grande estimatore. Qualora dovesse concretizzarsi una sua cessione, la Juventus potrebbe acquistare il terzino sinistro Ramy Bensebaini. Il nazionale algerino gioca attualmente nel Borussia Monchengladbach e ha dimostrato anche in questa stagione di essere abile non solo in fase difensiva ma anche nel sostenere il settore avanzato. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023. Il calciatore piacerebbe anche alla Roma.

Il classe 1995 va in scadenza di contratto a giugno 2023 ma la sua valutazione di mercato è notevole. La società tedesca potrebbe cederlo per almeno 25 milioni di euro. Somma che non agevolerebbe un suo eventuale trasferimento in Italia. Oltre all'interesse della Juventus ci sarebbe anche la Roma sul giocatore. La società di Friedkin infatti cerca un'alternativa valida a Leonardo Spinazzola per la fascia sinistra dopo l'infortunio subito dal giocatore in nazionale nel match dell'Europeo contro il Belgio.

A confermare l'arrivo di un terzino sinistro alla Roma è stato anche il nuovo tecnico José Mourinho durante la sua conferenza stampa di presentazione.

Pellegrini alternativa al terzino titolare

La Juventus dovrebbe dare fiducia come alternativa al terzino sinistro titolare a Luca Pellegrini. Rientrato dal prestito al Genoa, il giovane dovrebbe rimanere in maglia bianconera dopo le ultime due stagioni in cui ha giocato prima al Cagliari e poi nella società ligure.

Nell'ultima stagione, Pellegrini ha subito un infortunio che ne ha condizionato l'impiego. Dovrebbe invece essere ceduto Gianluca Frabotta, che interessa al Genoa e all'Atalanta.