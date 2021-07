Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere la semifinale dell'Europeo fra Inghilterra-Danimarca dal punto di vista arbitrale. Decisivo, infatti, il rigore assegnato dall'arbitro agli inglesi nel secondo tempo supplementare dopo che i tempi regolamentari erano finiti 1 a 1. L'arbitro del match ha sanzionato un fallo su Sterling, rigore inizialmente parato da Schmeichel, ma sulla respinta Kane ha segnato. Come hanno sottolineato gran parte delle moviole, la sanzione è sembrata eccesiva perché il giocatore del Manchester City sembra aver accentuato in maniera evidente il contatto.

Tanti hanno criticato Sterling proprio per la facilità con cui si è lasciato cadere. Dell'argomento ha parlato anche il giornalista sportivo tifoso del Napoli Carlo Alvino. Ha voluto paragonare il 'tuffo' di Sterling a quelli presunti di Juan Cuadrado nella Juventus. Il giornalista sportivo nella stagione 2020-2021 ha spesso criticato il colombiano per il modo in cui accentua i contatti da gioco.

Alvino paragona Sterling a Cuadrado

"Adesso scoprono che Sterling si è tuffato e ne parlano tutti. E Cuadrado? Non ne parlano". Queste le dichiarazioni di Carlo Alvino in riferimento al rigore generoso concesso all'Inghilterra contro la Danimarca, scaturito da un fallo subito molto accentuato da Sterling.

Il giornalista sportivo ha voluto paragonare l'inglese a Cuadrado, spesso criticato da Alvino nella stagione 2020-2021 per alcune situazioni. In particolar modo, criticò il colombiano in occasione di Juventus-Inter, quando accentuò un contatto per fallo di Perisic in area dell'Inter che ha portato al rigore per i bianconeri.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Rigore che venne realizzato proprio da Cuadrado, protagonista in quel match di due gol che contribuirono alla vittoria della Juventus per 3 a 2. Alvino a Radio Kiss Kiss ha aggiunto: "Cuadrado conosce tutti i fili d'erba degli stadi d'Italia, sa come sono stati seminati tutti i terreni da gioco del nostro campionato".

Auriemma su Inter-Juventus del 2018

Carlo Alvino non è l'unico giornalista sportivo che negli ultimi giorni ha voluto lanciare una frecciatina alla Juventus. Anche Raffaele Auriemma, durante la presentazione alla stampa del nuovo tecnico del Napoli (ex Inter) Luciano Spalletti, ha voluto chiedere al tecnico toscano la sua considerazione su Inter-Juventus del 2018, partita molto discussa per una seconda ammonizione non sanzionata a Pjanic per fallo su Rafinha. Partita molto importante in quanto il Napoli, in caso di pareggio o sconfitta della Juventus, avrebbe potuto accorciare in classifica sui bianconeri. Spalletti però non ha voluto alimentare polemiche sottolineando come in quella partita ci furono episodi a favore e a sfavore dell'Inter.