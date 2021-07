Luis Alberto continua a spaventare i tifosi biancocelesti. Dopo le ripetute assenze al raduno organizzato dalla società, il centrocampista spagnolo è stato punito venendo escluso dal tradizionale ritiro ad Auronzo di Cadore. Lotito appare profondamente irritato dalla situazione, tanto da valutare una possibile cessione e pare aver comminato una multa salata al giocatore. Tra le varie cause che hanno portato il numero 10 iberico ad assentarsi, potrebbe esserci la volontà del giocatore di recuperare dei giorni di ferie della scorsa stagione ma anche forse un segnale per il mercato.

I possibili scenari

Nelle scorse ore era circolata una voce su un possibile accordo del giocatore con la Juventus, che però si è rivelata infondata. Tra le possibili candidate per il numero 10 bisogna segnalare anche il Villarreal, fresca vincitrice dell’Europa League. Lotito non appare disposto a fare sconti, e sembrerebbe disposto ad ascoltare offerte superiori ai 50-60 milioni di euro, una cifra decisamente difficile da raggiungere soprattutto al giorno d’oggi. Questa cifra sarebbe giustificata dal contratto del calciatore in scadenza nel 2025, che fa lievitare senza dubbio il prezzo del calciatore. La società non sembra disposta ad accettare offerte al ribasso, e ha dalla propria parte il rinnovo contrattuale raggiunto nello scorso autunno.

La situazione appare complicata da risolvere e un incontro nei prossimi giorni potrebbe portare a dei risvolti inattesi. Non è da escludere dunque una cessione, che in caso di mancato accordo tra le due parti, appare come la soluzione più veritiera.

I possibili sostituti

In caso di cessione, la Lazio dovrebbe pensare ai possibili sostituti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Al momento la società non appare ancora disposta a cercare un’alternativa sul mercato. In casa Lazio si spera ancora di risolvere il problema, con l’intenzione di mettere Luis Alberto al centro del progetto tecnico.Difatti tra i vari estimatori del numero 10, spicca su tutti Maurizio Sarri, il quale stravede per il fantasista spagnolo.

Già nelle scorse settimane il tecnico toscano aveva mostrato un grande apprezzamento per il centrocampista, tanto da volerlo rendere la stella della propria squadra. La società aspetta il proprio calciatore [VIDEO], mantenendo però un occhio vigile sul mercato.

Le possibili acquirenti in Italia

Nelle scorse ore si era parlato di un interessamento della Juventus, che in un primo momento è risultato non veritiero ma anche del Milan. Non è da escludere però la possibilità di un trasferimento in bianconero. Le trattative potrebbero essere impostate anche con alcuni scambi, in modo da abbassare il prezzo del cartellino del numero 10 biancoceleste. Tra i possibili nomi che potrebbero rientrare nello scambio con Luis Alberto, è da segnalare soprattutto Federico Bernardeschi. Si attendono le novità in un mercato che inizia a scaldarsi, soprattutto in casa Lazio.