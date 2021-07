La prossima settimana la Juventus inizierà ufficialmente la stagione 2021/2022. I bianconeri, il 14 luglio, si ritroveranno alla Continassa per iniziare la preparazione. Ovviamente, Massimiliano Allegri non avrà a disposizione i nazionali che rientreranno a scaglioni. Mentre la squadra ricomincerà a lavorare al JTC, la dirigenza proseguirà con le sue strategie di mercato. Uno dei rebus per i bianconeri resta il futuro di Cristiano Ronaldo. Al momento, non è ancora arrivata una decisione definitiva e i tifosi della Juventus sono in attesa di capire se Cristiano Ronaldo resterà a Torino oppure no.

A svelare il futuro di CR7 è stato il giornalista Pedro Sepulveda di SIC Noticias: "La decisione di Cristiano Ronaldo è quella di restare alla Juventus ancora per un’altra stagione", ha detto il cronista su Twitch.

Atteso un incontro con Mendes

Pedro Sepulveda ha svelato che Cristiano Ronaldo sarebbe intenzionato a rimanere a Torino per un'altra stagione. L'intenzione di CR7 sarebbe quella di proseguire la sua avventura in bianconero, ma solo nei prossimi giorni si dovrebbe sciogliere definitivamente le riserve. Infatti, in settimana, il suo agente Jorge Mendes dovrebbe incontrare la dirigenza della Juventus. Di questo argomento ne avrebbero parlato anche Massimiliano Allegri, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini nel corso di un incontro che si sarebbe tenuto in Toscana.

Infatti, la dirigenza della Juventus avrebbe raggiunto la casa del tecnico livornese per fare il punto della situazione in vista dell'inizio della preparazione. La squadra si ritroverà il 14 luglio per fare le visite mediche e i primi test medici. Dunque, Allegri, Arrivabene e Cherubini hanno deciso di fare il punto della situazione a pochi giorni dall'inizio della pre season.

Alla ripresa non ci saranno i nazionali e i rientri sono previsti nelle prossime settimane, in particolare Cristiano Ronaldo è atteso a partire dal 20 luglio.

Rinnovo di Dybala e Chiellini

Nel corso dell'incontro tra Allegri, Arrivabene e Cherubini si sarebbe parlato anche dei rinnovi di contratto di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala.

Entrambi vanno verso la riconferma alla Juventus e il difensore dovrebbe firmare il rinnovo con i bianconeri dopo l'Europeo. Mentre per quanto riguarda Dybala, la trattativa per il prolungamento entrerà nel vivo nei prossimi giorni visto che il giocatore rientrerà a Torino per la ripresa degli allenamenti. Inoltre, Allegri sarebbe stato aggiornato anche sulla questione Locatelli. Il centrocampista classe '98 sarebbe l'obiettivo numero uno della Juventus e la prossima settimana Cherubini dovrebbe incontrare il Sassuolo per provare a trovare un accordo. In questa trattativa sarà decisiva la volontà dello stesso Locatelli. Il giocatore avrebbe espresso la sua intenzione di approdare a Torino.