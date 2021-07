La stessa squadra inglese è pronta ad offrire 20 milioni per Di Lorenzo, anche se il destino del terzino azzurro sembra essere sempre più vicino a rimanere a Napoli con un rinnovo pronto fino al 2026. Sempre dalla Premier League ci sono molte squadre che manifestano grande interesse per il polacco Zielinski, come più volte ribadito da dirigenti dell'Arsenal, Liverpool e Manchester United.

In chiave mercato il patron azzurro è alla ricerca di un terzino sinistro che possa sostituire Hysaj che da svincolato si è trasferito alla Lazio dove ritroverà il suo ex allenatore Maurizio Sarri. Uno dei nomi più quotati è quello del giocatore del Chelsea Emerson , più volte accostato alla città partenopea. Inoltre l'altro grande problema che Spalletti dovrà affrontare sarà il futuro del capitano Lorenzo Insigne che ha il contratto in scadenza e che sembra aver rifiutato la prima offerta di rinnovo pari a 4 milioni in quanto la sua richiesta è di ben 6 milioni.

