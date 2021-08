Dopo l’interessamento di Everton e West Ham, Aaron Ramsey sembrerebbe essere sul taccuino della dirigenza del Milan. Oltre al profilo di Ilicic, i rossoneri sondano altri nomi come quello del fantasista gallese. Ad oggi non c’è nessuna trattativa tra le parti, ma nelle prossime ore le due società potrebbero avviare i primi contatti.

La formula

Il Milan vuole Ramsey, e in queste ore sta spingendo per provare a portare in rossonero il numero 8 gallese. Nelle ultime ore infatti la dirigenza rossonera starebbe monitorando il profilo del trequartista bianconero, che rappresenterebbe un’opportunità intrigante per il Milan.

La società rossonera ha necessità di acquistare il sostituto di Calhanoglu, e oltre al nome di Ilicic si starebbe valutando Aaron Ramsey. Il Milan spinge per un prestito con eventuale diritto di riscatto, una formula che potrebbe avvantaggiare anche la Juventus. Difatti i bianconeri vorrebbero liberarsi del calciatore gallese, che non rientrerebbe più nei piani della società bianconera. Nonostante le parole di Max che negli ultimi giorni aveva parlato di un possibile ruolo da regista per Ramsey, il giocatore sembrerebbe sempre più fuori dal progetto Juventus.

La situazione Ilicic

Oltre al nome di Ramsey, è da monitorare il nome di Josip Ilicic. Nelle ultime ore vi avevamo raccontato della vicinanza tra Atalanta e Milan per il giocatore sloveno.

Le parti stanno limando gli ultimi dettagli per portare a termine l’affare, che sembrerebbe più vicino che mai alla finale fumata bianca. Nelle prossime ore potrebbe sbloccarsi l’affare, con il Milan che spinge per accogliere il nuovo trequartista rossonero. L’affare potrebbe concludersi con un trasferimento definitivo intorno ai 2/3 milioni di euro.

Si attendono gli aggiornamenti nelle prossime ore, ma Ilicic è destinato ad approdare a Milano.

Il possibile sostituto di Ramsey

La Juventus in caso di cessione di Ramsey dovrebbe considerare un nuovo arrivo in mezzo al campo. Oltre al nome di Locatelli, che dovrebbe arrivare senza passare dalla cessione del gallese, si monitorano altri nomi tra cui quello dell’ex Miralem Pjanic.

Difatti con la cessione di Ramsey, la Juventus si libererebbe di un pesante ingaggio da poter investire nuovamente sul mercato. Oltre al bosniaco si tiene d’occhio il profilo di Leandro Paredes, altro centrocampista adorato da Max Allegri.

Il ruolo di Ramsey a Milano

Nel caso in cui il gallese approdasse a Milano, andrebbe a prendere il ruolo da trequartista che tanto adorava ricoprire ai tempi dell’Arsenal. Difatti con l’approdo alla Juventus, Ramsey non ha mai potuto giocare sulla trequarti, adattandosi a un ruolo da mezz’ala.