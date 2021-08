La Juventus continua a portare avanti diverse trattative, soprattutto nella zona centrale del campo. Oltre all’affare Locatelli, dalla Spagna danno come certo il ritorno di Miralem Pjanic in bianconero. Secondo Mundo Deportivo, giornale sportivo spagnolo, il centrocampista classe 1990 sarebbe vicino al ritorno a Torino. La trattativa potrebbe chiudersi nelle prossime ore, con la Juventus che ritroverebbe il regista bosniaco dopo appena una stagione. Lo stesso Pjanic starebbe spingendo per il ritorno in bianconero, tanto da considerare una possibile risoluzione consensuale del contratto con il Barcellona.

La formula

Nel caso in cui il ritorno di Pjanic dovesse essere realmente vicino alla chiusura, bisognerebbe capire la formula con la quale si andrebbe a chiudere l’affare. Al momento ci sarebbero due opzioni sul tavolo. La prima strada è quella che porta alla risoluzione contrattuale di Pjanic con il Barcellona e l’acquisto della Juventus. La seconda possibilità è quella del prestito con diritto di riscatto, una formula poco gradita ai due club. In casa Barcellona ci sarebbe la volontà di liberarsi definitivamente del contratto di Pjanic, considerato quasi come un esubero dalla società blaugrana. Il giocatore del Barcellona sarebbe disposto ad abbassarsi l’ingaggio pur di ritornare a Torino, meta preferita per poter tornare a spendere in campo.

La stagione di Pjanic

Pjanic nell’ultima stagione ha faticato notevolmente al Barcellona. Il giocatore non si è mai inserito nelle gerarchie di Koeman, partendo tra i primi undici in pochissime occasioni. Il bosniaco non è mai riuscito a trovare quella continuità che dalle parti di Torino era come una vera e propria garanzia.

Proprio per questo la società starebbe spingendo per lasciare andare il calciatore, in modo da potersi liberare di un anche del suo ingaggio.

L’incastro con Locatelli

Al momento il dubbio principale dei tifosi bianconeri è l’eventuale legame tra le trattative di Locatelli e Pjanic, con quest’ultimo che secondo molti tifosi andrebbe ad escludere l’arrivo del talento italiano.

In effetti l‘accelerazione della Juventus per Pjanic potrebbe evidenziare le difficoltà per la chiusura dell’affare Locatelli, che secondo varie fonti rischierebbe di saltare. Ad oggi la situazione non è ancora chiara, ma l’eventuale arrivo di Pjanic non escluderebbe l’arrivo di Locatelli.