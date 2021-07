In riferimento al COVID-19 , non si registrano attualmente significativi aumenti dei casi successivamente agli inevitabili assembramenti avvenuti in tutta Italia durante i festeggiamenti, nonostante non passi inosservato l'ammonimento del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana che ha affermato: “Nello spazio di dieci-dodici giorni, vedremo se ci sarà un aumento o meno del numero delle persone contagiate”.

