Un braccio di ferro tra Inter e Arsenal per il calciatore Hector Bellerin. Tranne un'esperienza nel 2013-2014 al Watford, l'esterno ha sempre giocato con i londinesi. Da un lato l'accordo tra il club nerazzurro e il classe 1995 con la disponibilità da parte dello spagnolo a trasferirsi in Italia; dall'altra parte il no ricevuto dagli inglesi dopo il primo sondaggio relativo al prestino del terzino. Questa è la situazione per colui che è stato scelto come sostituto di Achraf Hakimi per la fascia destra dopo l'operazione che ha condotto il marocchino al Paris Saint Germain.

L'Inter ha scelto Bellerin come sostituto di Hakimi

L'Inter ha scelto Hector Bellerin come esterno di fascia per il tecnico Simone Inzaghi dopo la partenza di Hakimi direzione PSG. Ausilio e Marotta hanno ricevuto una risposta positiva dello spagnolo che, di conseguenza, ha chiesto al suo club, l'Arsenal, di potersi trasferire a Milano. L'offerta dei lombardi è relativa a un contratto quinquennale a 3,5 milioni di euro più bonus. I 'Gunners' non sono così semplici da convincere riguardo alla cessione del classe 1995 e un sondaggio portato avanti in riferimento a un'operazione di prestito con diritto di riscatto ha ricevuto un no secco da parte del club londinese. Ed è così che si aprono gli spiragli per un braccio di ferro Milano-Londra per Hector Bellerin.

Gli inglesi vorrebbero una partenza definitiva del terzino con una valutazione del calciatore che si aggira attorno ai 20 milioni. I nerazzurri fanno molto affidamento sul sì ricevuto dallo spagnolo e sul tempo nella speranza che i londinesi ammorbidiscano la propria posizione.

Le alternative dell'Inter

Nonostante nel club nerazzurro aleggi un certo ottimismo, i lombardi non possono puntare solo lo spagnolo Hector Bellerin, ma stanno vagliando altre piste.

Un calciatore che ha fatto bene negli Europei e visionato dall'Inter è Denzel Dumfries, terzino del club olandese PSV e degli arancioni eliminati agli ottavi di finale dalla Repubblica Ceca. Su di lui c'è la concorrenza dell'Everton dell'ex allenatore nerazzurro Rafa Benitez. Al momento la strada per i lombardi è molto salita non essendoci condizioni economiche per portarlo a Milano.

Un altro nome farebbe riferimento all'italiano Zappacosta, di proprietà del Chelsea campione d'Europa. Gli inglesi avrebbero intenzione, però, di cederlo a titolo definitivo. Andrebbe poi registrato qualche sondaggio relativo all'esterno argentino e fresco vincitore della Copa America Nahuel Molina dell'Udinese. Anche in questo caso si ha una valutazione di 20 milioni di euro, dopo le prestazioni con l'albiceleste.