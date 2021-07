Ovviamente questa decisione non è passata inosservata ai più, specialmente alle organizzazioni ed enti di beneficenza più celebri: "Population Matters" ad esempio, ente che si batte per una “popolazione umana sostenibile” ha spiegato di aver scelto la coppia come “ modello di comportamento ” ambientale, riportando inoltre le celebri parole che Harry pronunciò durante un'intervista nel 2019: “Credo di aver sviluppato una forte connessione e un forte amore per la natura…Non voglio più di due figli, perché le risorse del nostro pianeta sono limitate…Il pianeta sta cambiando".

