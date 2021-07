La nazionale del commissario tecnico Roberto Mancini ha regalato grandi soddisfazioni all'Italia grazie alla vittoria dell'Europeo. Una competizione in cui la rappresentativa del tecnico marchigiano si è distinta non solo per i risultati, ma anche per un gioco offensivo, di qualità. Mancini è riuscito a smentire coloro che definiscono il calcio italiano come difensivo. Merito evidentemente di una rosa di giocatori di qualità. Su tutti hanno brillato tre juventini: Bonucci, Chiellini e Chiesa. Il centrocampista bianconero ha realizzato anche due gol nella competizione, dimostrandosi importante anche nella finale contro l'Inghilterra.

Non è un caso che sia stato inserito dalla Uefa nei migliori undici dell'Europeo. Prestazioni importanti quelle di Chiesa che hanno attirato evidentemente le attenzioni di alcune società europee, su tutte il Bayern Monaco. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società tedesca sarebbe interessata al giocatore della Juventus e avrebbe offerto 80 milioni di euro. La società bianconera avrebbe rifiutato perché ritiene incedibile il giocatore.

"Un giocatore fantastico perché ha grande brio e un incredibile dinamismo. Lo conosco da molto tempo e penso che sia eccezionale". Queste le recenti dichiarazioni del nuovo tecnico del Bayern Monaco Nagelsmann in riferimento a Federico Chiesa, protagonista di un grande Europeo con la nazionale italiana.

Parole che indirettamente confermano l'interesse concreto della società tedesca per il giocatore. La Juventus però non sarebbe disposta a cederlo in quanto lo considera il presente e il futuro della squadra bianconera. Sarebbe stata infatti rifiutata un'offerta da 80 milioni di euro da parte del Bayern Monaco per il giocatore.

Chiesa sarà uno dei riferimenti del settore avanzato della nuova Juventus di Massimiliano Allegri, che si appresta ad iniziare la preparazione estiva con la rosa bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus la prossima stagione dovrebbe ripartire quindi da Federico Chiesa ed in generale dal settore avanzato della stagione 2020-2021.

Cristiano Ronaldo dovrebbe infatti rimanere in bianconero almeno un'altra stagione. Per Morata, invece, è stato rinnovato il prestito con l'Atletico Madrid, mentre nei prossimi giorni dovrebbe esserci l'incontro fra Dybala e Juventus per l'eventuale rinnovo contrattuale della punta argentina. Altro giocatore che sarà importante per la Juventus la prossima stagione è Dejan Kulusevski, che anche all'Europeo con la Svezia ha dimostrato tutte le sue qualità tecniche.