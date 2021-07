La Juventus è pronta ad iniziare la preparazione estiva già da questa settimana. Dal 14 luglio la rosa bianconera si riunirà, con il ritiro che si svolgerà proprio alla Continassa. Il tecnico Massimiliano Allegri lavorerà inizialmente con pochi giocatori, in quanto gran parte della rosa bianconera è stata impegnata nelle ultime settimane in Coppa America e all'Europeo. Cuadrado, Danilo, Alex Sandro, Cristiano Ronaldo, Ramsey, Kulusevski, Rabiot, Bentancur, Cuadrado, Bonucci, Bernardeschi, Chiellini e Chiesa dovrebbero iniziare la preparazione estiva entro il mese di luglio.

Detto ciò, il ritorno nella società bianconera di Massimiliano Allegri rappresenta una scelta importante, che in molti hanno interpretato come una volontà da parte della Juventus di ritornare a vincere in Italia e possibilmente in Europa. A tal riguardo, alcuni addetti ai lavori nelle ultime settimane si sono lasciati andare a diversi pronostici. Fra questi spicca anche l'ex giocatore dell'Inter Sandro Mazzola, che anche con un po' di scaramanzia ha dichiarato che il campionato lo vincerà la Juventus.

Sandro Mazzola sul campionato italiano

"Chi vincerà lo scudetto? Non dico l’Inter perché porta sfiga, quindi lasciamo stare l’Inter. Credo che sia un discorso purtroppo juventino". Queste le dichiarazioni di Sandro Mazzola a 'Soccer Magazine'.

La squadra nerazzurra proverà a riconfermarsi la prossima stagione dopo la vittoria del campionato nella stagione 2020-2021. Non sarà semplice anche perché l'Inter dovrà tener conto di alcune cessioni pesanti. Negli ultimi giorni infatti è stata ufficializzata la partenza di Hakimi, trasferitosi al Paris Saint Germain per circa 68 milioni di euro più 5 milioni di euro di bonus.

La speranza per i tifosi nerazzurri è che non ci siano altre cessioni pesanti nelle prossime settimane. Per quanto riguarda la Juventus invece, le parole di Mazzola testimoniano come Allegri sia considerato un valore aggiunto importante per una squadra. D'altronde è un tecnico vincente e lo ha dimostrato nella sua prima esperienza professionale alla Juventus.

Sandro Mazzola su Mourinho

L'ex giocatore dell'Inter Sandro Mazzola ha voluto parlare anche del ritorno di José Mourinho nel campionato italiano da nuovo tecnico della Roma. Il portoghese durante la conferenza stampa di presentazione ha lanciato una frecciatina indiretta all'Inter in riferimento agli stipendi non pagati dalla società ai giocatori negli scorsi mesi. Il portoghese ha riferito che è "troppo facile vincere se poi non si hanno i soldi per pagare gli stipendi". A tal riguardo Mazzola ha dichiarato: "Bella questa, comunque conosco benissimo Mourinho, è eccezionale in tutto e per tutto. Riesce a tirar fuori il meglio dai giocatori".