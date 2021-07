La Juventus è pronta a ripartire in vista della stagione 2021-2022. Nei prossimi giorni inizierà la preparazione estiva per la squadra di Massimiliano Allegri, con tanti giocatori che però rientreranno alla Continassa nelle prossime settimane. Il riferimento va in particolar modo a coloro che hanno partecipato con le rispettive nazionali alla Coppa America e all'Europeo. Proprio la massima competizione europea per nazionali ha messo in evidenza ulteriormente l'affidabilità di Bonucci e Chiellini, due dei grandi protagonisti della vittoria dell'Europeo dell'Italia.

Di conseguenza la Juventus si affiderà ai due nazionali italiani, con il capitano che nei prossimi giorni dovrebbe rinnovare il suo contratto per un'altra stagione. Potrebbe inoltre rimanere nella rosa bianconera anche Daniele Rugani, al rientro dal prestito della stagione 2020-2021 al Cagliari. Altra conferma importante nella difesa della Juventus sarà Matthijs de Ligt mentre per Merih Demiral è probabile una cessione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera avrebbe deciso di monetizzare proprio dalla partenza del nazionale turco.

Demiral potrebbe essere ceduto dalla Juventus

La Juventus nelle prossime settimane potrebbe cedere Merih Demiral. Il nazionale turco potrebbe lasciare la società bianconera anche perché uno dei giocatori che ha più mercato, allo stesso tempo potrebbe garantire una somma importante da investire.

La società bianconera lo valuta circa 40 milioni di euro ma potrebbe accontentarsi di qualche milione in meno. Su Demiral ci sarebbe l'interesse concreto di alcune società inglesi e tedesche. In Italia invece ci sarebbe l'Atalanta sul giocatore. Difficile però una sua permanenza nel campionato italiano, anche perché la Juventus vuole monetizzare il più possibile.

In Italia attualmente non ci sarebbe molta disponibilità economica da parte delle principali società del massimo campionato.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora però anche ad altre cessioni oltre a quella di Merih Demiral. Altro giocatore destinato a lasciare la società bianconera durante il Calciomercato estivo è il centrocampista Aaron Ramsey.

Il gallese nelle ultime due stagioni non è riuscito ad incidere come ci si aspettava. Potrebbe partire non solo perché non sarebbe considerato utile al nuovo progetto sportivo ma anche perché pesa molto a bilancio per il suo ingaggio, di circa sette milioni di euro a stagione. Dalla sua partenza la Juventus potrebbe incassare circa 16 milioni di euro. Per il gallese si parla di una possibile cessione in Inghilterra, infatti potrebbe ritornare all'Arsenal, società che lo ha lanciato nel calcio che conta.