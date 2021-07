Il Milan dovrebbe blindare il contratto di Theo Hernandez dopo le voci di mercato provenienti dalla Francia. Il Paris Saint Germain, infatti, sarebbe piombato sul terzino ex Real Madrid per potenziare la corsia mancina dopo aver ingaggiato, per la fascia destra, l'ex esterno del'Inter Achraf Hakimi. L'attuale giocatore rossonero ha il contratto in scadenza nel 2024 ma, nei prossimi giorni, il direttore sportivo Paolo Maldini dovrebbe incontrare l'agente Manuel Garcia Quilon per parlare di un possibile rinnovo e di un aumento dello stipendio.

Al momento Hernandez guadagna circa 2 milioni di euro, ma l'intenzione sarebbe quella di aumentare il suo stipendio, considerata la crescita calcistica evidenziata in questi ultimi mesi.

Gabriel Jesus erede di Ronaldo

La Juventus dovrebbe capire nei prossimi giorni il futuro di Cristiano Ronaldo.

Il Paris Saint Germain potrebbe essere la sua prossima destinazione, qualora i parigini dovessero cedere Mbappè al Real Madrid, quindi i dirigenti del club di Agnelli avrebbero pensato a Gabriel Jesus come possibile erede. Il brasiliano, seguito anche dall'Inter, potrebbe lasciare il Manchester City soprattutto se dovesse essere ingaggiato Harry Kane. Il cartellino del classe 1997 avrebbe una valutazione di circa 40-50 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe proporre alla squadra inglese un prestito con obbligo di riscatto. Nell'operazione verrebbero poste anche delle condizioni, come già fatto per l'affare Federico Chiesa, che se rispettate farebbero scattare il riscatto in maniera automatica.

L'Inter seguirebbe Correa

L'Inter, invece, dovrebbe blindare la coppia d'attacco formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Nei pensieri dei dirigenti milanesi ci sarebbe il nome di Joaquin Correa. L'argentino della Lazio avrebbe espresso la volontà di cambiare aria e, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe finito nel mirino di Paris Saint Germain e Tottenham.

Il suo valore sarebbe di circa 35 milioni di euro, ma il legame con Simone Inzaghi potrebbe spianare le porte alla società presieduta da Steven Zhang.

I nerazzurri dovrebbero prima cedere le prestazioni di Andrea Pinamonti, che non avrebbe convinto lo staff tecnico durante l'ultima uscita contro gli svizzeri del Lugano. Sulle tracce del classe 1999 ci sarebbe il Nizza, così come alcuni club italiani tra cui Cagliari, Salernitana e Verona. Il suo stipendio da stipendio da due milioni sarebbe il problema reale per cederlo.