L'obiettivo numero uno della Juventus per rinforzare il centrocampo è Manuel Locatelli. Il club bianconero sta trattando con il Sassuolo ma la trattativa non è ancora arrivata ad un punto di svolta. La Juventus per provare a convincere definitivamente il Sassuolo vorrebbe inserire un superbonus sulla futura rivendita. In ogni caso, presto, ci sarà un nuovo incontro tra le parti e al summit potrebbe prendere parte anche l'amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene. La Juventus vorrebbe formulare un'offerta che prevede un pagamento immediato di 5 milioni, 20 milioni entro il 2023 in caso di qualificazione della Juventus alla Champions League e una percentuale del 25% sulla futura rivendita del giocatore.

Ma questa offerta potrebbe non essere sufficiente per arrivare a Locatelli visto che il Sassuolo vorrebbe 40 milioni.

Locatelli vuole la Juventus

Manuel Locatelli è il primo obiettivo della Juventus per rinforzare il centrocampo e il giocatore potrebbe essere decisivo per un suo passaggio in bianconero. Infatti, il ragazzo vorrebbe trasferirsi a Torino e avrebbe già declinato la proposta dell'Arsenal. Dunque, questo fattore potrebbe far pendere la bilancia dalla parte della Juventus. In ogni caso i bianconeri e il Sassuolo si rivedranno e Cherubini e Arrivabene dovranno essere abili a vincere le resistenze del club neroverde. Inoltre, per il centrocampo della Juventus si parlebbe anche del ritorno di Miralem Pjanic.

Ma un suo rientro in bianconero sarebbe legato solo alla cessione di Ramsey. Pjanic sarebbe comunque in uscita dal Barcellona che lo avrebbe messo sul mercato. Il bosniaco potrebbe arrivare anche in caso di acquisto di Locatelli.

Intanto la Juventus lavora alla Continassa

Mentre Cherubini è impegnato per cercare di rinforzare la Juventus, la squadra prosegue la preparazione al JTC.

Massimiliano Allegri sta ritrovando i nazionali e alla Continassa si è visto anche Wojciech Szczesny. Ma i rientri non sono finiti e nei prossimi giorni ci sarà il ritorno di molti nazionali a cominciare da Cristiano Ronaldo. CR7 è atteso a Torino il 25 luglio e sarà in campo allo Juventus Training Center il 26 luglio. Gli ultimi a rientrare saranno Leonardo Bonucci, Federico Chiesa e Federico Bernardeschi che sono attesi il 2 agosto.

In quella data potrebbe esserci anche il rientro di Giorgio Chiellini. Il numero 3 juventino dovrebbe rinnovare ancora per un anno con la Juventus, ma al momento non c'è l'ufficialità, perciò va usato il condizionale in merito ad un suo rientro. Una volta che Massimiliano Allegri avrà tutto il gruppo a disposizione a quel punto la preparazione in vista dell'inizio della Serie A entrerà nel vivo.